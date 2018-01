Hernhag: Högutdelarna som har mer att ge

Mike: Hej! Kan du nämna några aktier med direktavkastning på minst 5 procent som du tror har mer att ge kursmässigt långsiktigt?

Marcus: Hej! Inte lätt hitta sådana bolag som ger minst 5 procent i direktavkastning. Av nordiska bolag som jag känner till svarar jag Sampo och de svenska storbankerna. Svedbergs kanske. Jag hoppas även att Skanska får ordning på verksamheten och går bra igen framöver.

Emilie: Hej Marcus! Om du skulle välja 3-5 aktier att placera långsiktigt i, vilka skulle de vara? Tänker en tid på 10+ år. Vill också börja spara i fonder till pensionen, några rekommendationer? 30 år kvar tills pensionsålder. Tack

Marcus: Hej! Riktigt spännande tillväxtaktier som kan löna sig på så pass lång sikt... Då säger jag Fortnox, Storytel, Hexagon, Evolution Gaming och G5 Entertainment.

Peter z: Bästa aristokrataktien i Sverige.

Marcus: Fastighetsbolaget Castellum har näst längst utdelningshöjningstrend på 20 år nu och en hygglig direktavkastning har de också.

M: Hej! Vilken är din favorit bland nischbankerna?

Marcus: Hej! Svårt att välja, men Collector växer snabbt samtidigt som aktien går dåligt. Det är en spännande kombination Fortsätter bolaget att gå bra kommer kursen att vända förr eller senare.

Bullersten: Är 75 år och har via reavinst erhållit 500.000 kr. Hur skall jag kunna förränta kapitalet med liten till medelstor risk. Idag har jag pengarna till 0,8 procent med fria uttag.

Marcus: Men ganska låg risk är det företagsobligationsfonder som Carnegie Corporate Bond gäller. Då slår du inflationen i alla fall. Möjligen kan du även ha preferensaktier.



Mats Peterson: Hej Har en aktiepost i Intrum Justitia. Det har inte gått så bra. Ska jag sälja eller behålla?

Marcus: Hej! Intrum är en ny koncern nu men troligen fortfarande ett bra bolag Trenden i aktien är uppåt och så kursen har återhämtat en hel del. Behåll så länge den trenden känns intakt.



Zus: Hej Marcus! Jag undrar hur du hanterar likvider som står utanför börsen ifall du inte är fullinvesterad? Ligger de och skvalpar på ett 0-räntekonto eller har du något bättre alternativ? Brukar du ha likvider ligga kvar tillfälligt på ISK eller plockar du alltid ut dem därifrån direkt? Jag känner ofta att när jag har likvider som jag väntar på bra ingångar för så ligger de för länge på ISK och därmed onödig skatt(:

Marcus: Hej! Likvider har jag oftast på vanligt konto eller i aktiedepån där det är billigast. Vill inte binda kapitalet i någon lågriskfond där det tar ett par dagar att sälja. Tar inte ut kapitalet i första hand. Jag är i princip fullinvesterad nu, men skulle jag vara utanför börsen med en större del i längre tid skulle jag fundera på räntefonder i vanlig aktiedepå.



Ove: Hej Markus, och tack för dina bra tips. Jag noterar att flera bedömare spår goda utsikter för svensk exportindustri 2018. Vilka är dina favoriter?

Marcus: Hej! Bufab och Atlas Copco är två.



Mattias: Hej Marcus. Vad tror du om HM framöver? Mvh Mattias

Marcus: Hej! Det är dags för paus i nedgången tror jag, men sett över flera år lär aktien underprestera gentemot index.



Mikael: Hej! Vad tror du händer med SAS Pref? När får man veta?

Marcus: Hej! Det blir nog inlöst till gällande villkor. Besked kommer tidigast nu i februari.



Emma H.: God morgon! Hoppas tekniken fungerar idag! Vad tror du om Svedbergs nu i byggorostider? Och blir det dåligt med badrumsrenoveringar? Tror du företaget kan behålla sin fina utdelning?

Marcus: Hej! Trots allt håller jag hoppet uppe om Svedbergs. Utdelningsandelen är mycket hög och historiskt sett har de sänkt utdelningen i lågkonjunkturer.



Johan: Har du kollat något på konsultbolaget Time People Group? Aktiekursen har visserligen ökat en hel del i år, men tycker att det bör finnas en del uppsida kvar när man jämför med konkurrenters värderingar (är aktieägare, men funderar på att utöka).

Marcus: Nej, men en mkt snabb överblick ger intrycket av att bolaget går rätt bra. Behåll aktien så länge trenden är upp och värderingen känns okej.



PK: Hej. Jag har svårt att avgöra om preferensaktier är kloka eller om de kan gå ner mkt? Många av de stora ser stablila ut och då känns det klokt att investera pengar där när sparkontot inte ger något. När kan preferensaktierna gå ner? Vad är den stora risken? Och hur blir det när räntan går upp? Går dessa ner eller bara blir mindre lönsamma?

Marcus: Hej! Preferensaktier är ett lämpligt alternativ till räntesparande. Stigande räntor eller oro för utdelningarna kan få preffarnas aktiekurser att falla. Välj preffar som ger 6-7 procent i direktavkastning eller max 8 procent, annars är riskerna för höga. Köp sen de fallit omotiverat i kurs. Akelius pref t.ex. är historiskt sett dyr kring 330 kr och billig kring 300 kr. Frågan är bara när kursen kommer tillbaka ner igen.



Stefan: Hej Marcus, När e-handeln växer betyder det att andra branscher också kommer att få tillväxt. Jag tänker främst på förpackningsindustrin i Sverige. Vad tror du om företagen Billerud-Korsnäs, Bong, Elanders osv? Har du någon favorit bland dessa tre? Finns det någon annan bransch som också växer i "kölvattnet" av e-handelns uppsving? Vad tror du om Qliros möjligheter att växa och följa med i uppsvinget?

Marcus: Hej! Ja, förpackningsindustrin gynnas av e-handeln och Billerud-Korsnäs väljer jag nog där så fort deras kortsiktiga problem klarats av. Qliro är en bra chansaktie då bolaget äntligen börjar gå bra och få ordning på torpet.



Mattias: Hej Marcus. Hur tänker du kring mixen av aktier och räntebärande? Hur stor andel är lämplig att ha i räntor och aktier i detta marknadsläge?

Marcus: Hej! Nu när nästan alla trender pekar uppåt är en så stor andel aktier du tror du klarar och vill ha rent strategiskt det jag rekommenderar. När vi börjar se en toppformation viktar vi ned. Ibland kan det gå väldigt snabbt som sommaren/hösten 1998, men ofta går det att sänka riskerna i någorlunda tid.



Lennart: Hej Markus! Oscar Properties Pref har ju gått upp en del sista tiden. Utdelningen lockar är det någon eller mycket liten risk för haveri?

Marcus: Hej! För de närmaste tre månaderna är riskerna låga, blir det alls kris för bolaget dröjer det ett tag till.



Kalle: Öresund ska dela ut aktier, 2 nya för varje 10 öresund man äger. Hur fungerar det ifall man har t.ex. 9 st Öresund?

Marcus: Jag läste någon frågat bolaget och de säljer de överskjutande aktierna och ger likvider istället.



Ingrid: Den ameriskanska börsen går upp mer än den svenska. Är svenska företag så mycket sämre än amerikanska? Eller är de svenska analytiker som är dåliga de har felaktiga förväntningar på företagen. Oftast rasar aktien pga att företaget inte levde upp till förväntningarna. Får känslan av att analytiker inte är oberoende utan arbetar till egen fördel.

Marcus: Det gäller att läsa analytikerna på rätt sätt. Många av bankernas analyser finns för att skapa courtage och handel. USA-börsen går oväntat stadigt sedan en tid, men sånt kan svänga igen.



Jenny: Hej Marcus, Vad tror du, är alla vinstvarningar ett tecken på att vi snart ser en nedgång på börsen? Om man ska lämna svenska börsen, vilken marknad tror du på då? TACK för superbra chatt :-)

Marcus: Hej! Än så länge handlar det främst om höga förväntningar på många aktier. Inget trendbrott.



Simon: Hej Marcus! Äntligen fredag och mkt spännande att få höra dina tankar och synpunkter kring börsen. Jag har ca 400 tkr och vill investera i 7 olika investmentsbolag och behöver inte pengarna de närmaste 15-20 åren. är det rätt tillfälle att gå in i börsen medtanke på börsuppgångar under de senaste 8 åren? Vilken strategi bör jag ha? Ska jag handla aktier vid flera tillfällen under 1-2 års period eller handla vid nedgångar? Tack på förhand och en trevlig fredag! MVH Simon

Marcus: Hej! Köp aktier på rekyler är ett bra råd. Nu när trenden är upp är det nog lika bra att passa på att köpa. Börjar det bli en längre nedgång beror det på din strategi om du ska försöka hinna sälja av eller inte. Passiva strategier sparar tid och lämpar sig för nybörjare och då har du allt kapital investerat hela tiden och försöker inte tajma börsen.



Neno: Hej Marcus! Tack för en bra bok och överlag bra journalistik. Har precis läst Joel Greenblatts bok om den magiska formeln. Är lite övertygad om att testa den, har du någon erfarenhet av den eller kanske tom testat den?

Marcus: Hej! Som jag skriver i eftertexten till den svenska nyutgåvan av boken har formeln funkat bra i Sverige. Jag tycker man ska använda formeln som ett råd eller en metod bland andra att vaska fram aktier, Börsdata har en sådan screener som är lätt att använda.



Erik: Hej! Vad gäller egentligen för Sas pref? Kommer alla preffar att lösas in efter feb utdelningen? Om inte, vad händer med de som inte blir inlösta?

Marcus: Hej! Blir det inlösen blir det av precis alla preffar. Planen som SAS kommunicerat är att det ska bli inlösen och det sker efter att villkoren förändras nu i februari då inlösenkursen sänks.



Emil: Hej! Hur ser du på dom stora byggbolagen? Skanska och Peab, är det läge att öka på?

Marcus: Hej! Det är rätt stabila byggen, men känns inte som någon brådska att köpa fler aktier än.



MickeSvalov: Hej Marcus, Hur ser då på framtidsutsikterna ut för Telia? Hyfsad rapport som släpptes idag med ökad utdelning men hur påverkas dom av fusionen mellan Tele2 och ComHem? Det ryktas om att Telia går i egna förvärvstankar, hur ser du på sannolikheten av detta redan under 2018? Tack på förhand. Mvh Micke

Marcus: Hej! Telia lär fortsätta att stå rätt stadigt i Norden och tjäna pengar på det. Svårt att säga hur de ska tackla förändringarna i branschen. De har ju knappt sålt av det de ska i österled än. Telia är fortsatt ingen aktie jag rekommenderar.



Niclas: Starbreeze aktien har gått mer mkt vad tror/tycker du om den?

Marcus: Det var en bra chansaktie, men de springer på många bollar just nu och nyemissionerna avlöser varandra. Lika bra att avvakta och se var aktien långsiktigt bottnar och om och när lönsamhet och tillväxt verkligen kommer tillbaka.



Stefan: Hej Marcus, Det finns många tillväxtföretag i Sverige som anses vara ledande i sina respektive branscher i Europa. Till exempel Alimak, Nobia, Nibe, Inwido, Nordic Waterprofing, Nederman, Systemair, Malmbergs, Troax osv. Alla dessa företag är lönsamma, inriktade på förvärv, högutdelare mm. Vad anser du om dessa företag? Är portföljen för ”smal” med för många företag beroende av byggsektorn? Finns det något annat företag som borde vara med i portföljen istället?

Marcus: Hej! Jag gillar de flesta av de där bolagen, främst Alimak, Nibe, Nederman, Systemair och Troax. En portfölj bör innehålla en del helt andra branscher också.



birgitta: Hej. Finns det ngn räntefond, lämplig inom isk, alltså där avgifter och inflation inte tar all utdelning Hälsar bia

Marcus: Hej! Inte vad jag känner till. De räntefonder som skulle avkasta så mycket gör det bara i sina bästa stunder för de tar rätt höga risker.