Hernhag: Fyra aktier att titta närmare på efter börsfallet

Här är fyra tillväxtbolag som rekylerat ned en bit:

Beijer Ref gynnas av det strukturella bytet av kylanläggningar på många av bolagets marknader. Aktien är inte billig sett till fjolårets vinst då p/e-talet är 26,5, men jämfört med de goda tillväxtförutsättningarna är Beijer Ref en attraktiv aktie i långsiktigt stigande kurstrend.

Collector är spännande att följa då nischbanken fortsätter att växa under lönsamhet samtidigt som aktien sakta med säkert faller i kurs. Det kan omöjligt pågå i evigheter. Antingen börjar bolaget rapportera sämre siffror eller så lyfter aktien i kurs.

G5 Entertainment är ett av de mest snabbväxande bolagen på Nasdaq Stockholm. Mobilspelsutvecklaren bibehöll sin långa tillväxttrend genom att mer än dubbla intäkterna under 2017. Samtidigt är vinsten per aktie också på väg uppåt. Räknat på årets vinst lär p/e-talet falla långt under 30.

IT-bolaget Mycronic har mycket ojämn orderingång, men aktien har fallit med 29 procent från toppen den 10 oktober. Aktien har sedan 2014 haft en relativt stor nedgång om året. Resultattrenden pekar än så länge tydligt uppåt och en värdering på tolv gånger årsvinsten är inte skräckinjagande.

Som vanligt gäller det att ha riskspridning i portföljen och komma ihåg att timing är svårt.