Hernhag: Fyra aktier att lägga under julgranen

Tomtenissen: Kan du ge mig ett tips på tre fyra aktier att lägga under julgranen? Aktier som lär funka nästa år.

Marcus: Jag tror på bland annat fastighetsboalget Balder, pantmaskinernas Tomra, IT-konsulten Acando och Bilia under nästa år.

eva: Hej! Kan du ge mig ett tips på en trygg aktie med bra utdelning?

Marcus: Hej! Lundbergs må vara lite högre värderat än vanligt och ha låg direktavkastning, men det är ett tryggt bolag med trygga kassaflöden och utdelningar.

Thomas: Hej Marcus. Vilken sektor ska man satsa på när räntorna stiger och vilken ska man undvika? Tack för detta året. Önskar dig ett gott börsår 2018. Mvh Thomas

Marcus: Hej! Om de negativa räntorna börjar försvinna gynnas bankerna, men det finns ju mer saker som påverkar de aktierna. Undvik alla andra högbelånade bolag.



Unger: God jul, Marcus! Vågar du dig på en vild gissning? När har butiker som Clas O, HM och MQ tagit sig ut på nätet och gör vinst igen? Två, tre år eller längre?

Marcus: Hej! Att ställa om till online kan ta lång tid och det är en annan konkurrens där. Frågan är hur många butiker som måste ställas om. Även om en onlinedel är lönsam i sig kommer omställningen att pågå i ganska många år.

eva: Hej! Har det vänt? Är det klokt att köpa HM-aktier nu?

Marcus: Hej! Det blir lätt en upprekyl i H&M vid minsta positiva nyhet om framtiden, men långsiktigt skulle jag fortsatt hålla mig undan.

Marcus: Hej Marcus, stort tack för det gånga året! Hur ser du på utvecklingen av kryptovalutor under 2018? Tror du på investering i Bitcoin, etherum etc framöver eller har det sett sina bästa dagar? Tack för ditt engagemang!

Marcus: Hej! För trendföljande investerare går det säkert att göra bra affärer där även nästa år. I alla fall periodvis.



Göran G: Hallå! Har köpt Garo i omgångar för mellan 175-250 kr. Verkar vara ett välskött företag!? Eller vad tror du...? Behålla eller...? Nu i ca 180 kr.

Marcus: Hej! Garo är ett bra bolag och har kommit ned i kurs. Varför inte behålla?

Peter z: Hej Marcus 2018 bästa aktier enligt dig 5 förslag.

Marcus: Hej! Fråga mig om ett år. :-) Om allt verkligen går i hamn för chansaktier som Boozt och Qliro så är uppsidan stor, men jag vet förstås inte om så blir fallet. Jag föredrar generellt bolag med stabilare vinsthistorik som Fortnox och Bahnhof.



Sven: Du brukar rekommendera Castellum. Jag köper på lång sikt, men hur ser du på aktien nu efter uppgången?

Marcus: Gillar bolaget och aktien har trevlig trend uppåt efter en lång tids konsolidering. Fortsatt ett bra bolag, men lite högre värderad aktie nu. Det kommer nog en utdelningshöjning även nästa vår.



Mia: Hej Marcus jag har en fråga om en amerikansk aktie Pure Storage som jag vill köpa till min kille, men vet inte så mycket om dom eller vad dom sysslar med. Vet du nåt eller de en bra chans aktie?

Marcus: Hej! Känner inte till dem, men deras verksamhet inom datalagring känns rätt i tiden och aktien trendar fint uppåt.



P: Hur ser du på de amerikanska REIT:arna nu efter skattereformen? De verkar vara en av de stora förlorarna då de redan har förmånliga skatteregler.

Marcus: Förmånerna är ändå bra att ha även om skatten sänks för alla andra bolag. Fastighetsbolag som delar ut allt mer lär locka investerare även framöver.



kerstin: vilken bank de närmaste 5 åren resursbank eller handelsbanken eller någon annan storbank?

Marcus: Nischbankerna har större potential, men också högre risk. Hoist med stor slagsida mot inkasso är kanske en lämplig mellanväg. Storbankerna lär klara sig hyfsat, men får nog köpa vissa fintechbolag för att klara sig.



Espen K: HEJ! Hur ser du framöver på Colgate/Palmolive och P&G i förhållande till J&J ? Är alla 3 värda att tiita på 2018..God Jul / EK

Marcus: Hej! Många bolag känns väldigt dyra i USA, inkl de tre du nämner. Det är å andra sidan tre väldigt stabila och bra utdelningshöjare så jag gillar dem men vill se rekyler eller allmän nedgång för att jag ska vilja köpa.



Tveksam: Hej Marcus! Netents kurs har gått trögt sista halvåret, tycker du fortfarande det är ett bra tillväxtbolag och hur ser du på bolagets chanser att stiga under 2018?

Marcus: Hej! Bolaget är ett intressant tillväxtbolag, men det är svårt att se vad som ska få aktien att lyfta i närtid. Sånt kan å andra sidan komma oväntat och plötsligt ibland. På tio års sikt är det sannolikt en aktie som slår börsindex under vissa perioder, men det kommande året?



R: Undviker du vissa investeringar just nu med tanke på risker för handelskrig initierat från USA?

Marcus: Nej, direkt handelskrig tror jag inte det blir.



Ivan: Hej. Jag har läst att amerikanska ETF:er inte kommer att gå att köpa från 1 Januari 2018, enligt EU:s nya lagstiftning. Hur blir det med de amerikanske ETF:er som du förespråkar? Med vänlig hälsning Ivan

Marcus: Hej! Amerikanska ETF:er ser inte ut att kunna köpas, men vi kan behålla dem. Alla jobbar på en lösning, men till en början blir det köpstopp.



Jonas: Du återkommer emellanåt till A&T. Varför tror du på den placeringen och vad anser du om värderingen idag? Köpvärd?

Marcus: Den är köpvärd nedåt 33-35 dollar, men runt 40 och uppåt lite mindre intressant men ändå en stabil kassako med stigande utdelning.



Rörpularen: Hej och god jul Marcus! Vet att du inte rekommenderade att teckna Instalco i våras men vad tror du om deras tillväxtmöjligheter. Dom köper på sig bolag då och då och det verkar som att dom växer med hygglig vinst i verksamheten?

Marcus: Hej! Instalcos tillväxtmöjligheteter är fortsatt fina och de fortsätter växa. Däremot får vi se med vilken lönsamhet det blir och hur de får ihop allt.



/&P: Hej Marcus, Med tanke på ett för bolagen urstarkt innevarande år 2017, vad ska man vänta sig för genomsnittlig utdelningshöjning på Stockholmsbörsen nu till våren 2018?

Marcus: Hej! Bolagen på S&P500 har historiskt höjt utdelningarna med 5,7 procent om året, men nu när inflationen är låg är det många som inte klarar det tror jag. För de svenska bolag säg 3-4% högre utdelning som genomsnitt för de som alls delar ut.



Anne: Hej! Vad tror du om bitcoin på sikt? Har tänkt köpa för en större summa.

Marcus: Hej! Det finns andra digitala tillgångar med bättre tekniska förutsättningar att få praktisk användning. Att köpa Bitcoin nu kräver att du är en bra trendföljande trader, annars riskerar du att bli sen på bollen så att säga.



Ivan: Hej. Angående ETF:er som inte kommer att kunna köpas efter nyår. Om man väljer att inte köpa fram tills dess att man kommer fram till en lösning, rekommenderar du att under tiden köpa något annat som genererar utdelning månadsvis som många amerikanska ETF:er gör, för att inte gå "miste" om den ökning av utdelning som man hade fått om man fortsättningsvis kunnat köpa dessa ETF:er?

Marcus: Hej! Hittar du någon lämplig aktie så kan du ju köpa den, men ETF:ernas styrka är ju riskspridningen och det är svårt att kopiera.



Lotta: Har haft Securitas länge i min lilla portfölj men, är det dags att (motvilligt) göra slut? Har annars en horisont på 8-10 år.

Marcus: Nej, de verkar stå sig rätt bra både som aktie och som bolag.



Louis: Hej!Har en portfölj med amerikanska utdelningsaktier som finns på ISK.Funderar på att sälja alla och återköpa på aktiedepå för att slippa skatteavbränningar.Tycker du detta verkar vettigt

Marcus: Hej! Nej. I vanlig aktiedepå betalar du 30% i kapitalskatt på alla utdelningar, i ISK dras det enbart lite källskatt (som du sen kan få tillbaka).



Mats : Hej Marcus jag skrivit det till dig några veckor nu angående mitt innehav i Terranet. Men inte fått något svar så jag försöker igen. Hur tror du deras framtid ser ut? vad tycker du om deras patent? Är det dags att sälja och göra en förlust?

Marcus: Hej! Jag kan inget om Terranets teknik tyvärr. Bolaget har mycket större förluster än intäkter, så uppenbarligen är risken hög.



Perka: Tillhör du också de dödliga som inte får köpa utomeuropeiska ETF:er nästa år? Eller vad krävs det för utbildning eller status för att få fortsätta med det. Skulle vara trevligt om du kunde utreda denna nyordning lite.

Marcus: Jag handlar aktier och fonder som en vanlig privatperson. Däremot kommer så kallade kvalificerade investerare (i regel institutioner och riskkapitalister etc) att fortsatt ha annat regelverk än oss konsumenter.



Sunnuntyttö: Finns det någon finsk aktie som du skulle rekommendera? God jul!

Marcus: Sampo!



Kade: Hej. Fler och fler företag väljer att dela ut fler än en gång per år. Hur tolkar du det? Är det bara positivt för oss aktieägare?

Marcus: Hej! I det stora hela är det positivt med jämna kassaflöden, fast att vi får vänta på halva utdelningen till hösten istället för att få allt om våren är i sig ingen fördel.



Marcus: Önskar alla aktiechattare en riktigt god jul!



Moderator: Aktiechatten gör nu juluppehåll och Marcus återkommer den 12 januari. Vi vill också passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt börsår.