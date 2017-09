Hernhag: Fokusera på rätt direktavkastning

Exempelvis köpte du aktier i Investor år 2010 för säg 130 kr per aktie ger utdelningen våren 2017 på 11 kr en yield on cost på 11/130 = 8,5 procent. Jag använder bara den svenska varianten av direktavkastning för att säga att man får 8,5 procent i direktavkastning eller yield on cost från Investor gör ingen klokare om du frågar mig.

Helt annan åsikt har exempelvis författaren och analytikern Marc Lichtenfeld, som skrivit den läsvärda boken Get Rich with dividends. Han argumenterade nyligen i ett analysblad att du inte ska bry dig om den nuvarande direktavkastningen om du ägt en aktie en längre tid och har en stor utdelning jämfört med vad du köpte aktien för.

För det betyder ju bara att kursen gått upp och troligen är din yield on cost högre än den direktavkastning du får i andra placeringar du kan köpa istället om börsen gått upp. Rådet är därför generellt att inte omplacera bara för att den nuvarande direktavkastningen blivit låg.

Det går tydligen också att diskutera om vi i beräkningen av yield on cost ska räkna in återinvesterade utdelningar och nya kompletterande aktieköp. Sånt förändrar ditt genomsnittliga anskaffningsvärde, GAV. Det mest renodlade yield on cost räknas endast på ursprungsinköpet, men utdelningen delat på GAV är minst lika rätt.

Mitt råd är att strunta i yield on cost och fokusera på nutiden. Är den låga direktavkastningen motiverad för räntorna eller risken har sjunkit och/eller utdelningshöjningar väntar de närmaste åren? Svaret på den frågan tycker jag är viktigare.

Rätt direktavkastning att fokusera mot är dels den som är beräknad på senaste redovisade årets utdelning och dels de kommande årens utdelningar. Det är här vi ska värdera aktierna. Det går inte att leva på gamla meriter, även om en skyhög yield on cost sannolikt innebär att du gjort en bra placering.