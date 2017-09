Hernhag: Fem svenska utdelningshöjare

M: Hej! Kan du tipsa om fem svenska aktier som du tror har möjligthet att höja utdelningen varje år under många år?

Marcus: Hej! Hufvudstaden, Castellum och Wihlborg är fortsätta sina långa sviter av utdelninghöjningar. Även Vitec lär göra det, liksom Swedish Match strategi med återköp och sakta högre utdelning lär också hålla i sig.

Gustaf: Hej Marcus! Jag är lite pessimist och tror att börsen kommer att få en sättning snart.. Har du tips på några aktier som så att säga håller i alla väder? Konjunkturokänsliga typ.

Marcus: Hej! Läkemedel och dagligvaror är de branscher som står emot bäst i en börsnedgång. Astra och Swedish Match påverkas nog minst i en allmän sättning, men de har ju sina bolagsspecifika utmaningar precis som alla andra bolag.

Maya: Tja Marcus! Har fått 50.000 av min mormor för att investera i aktier. Behöver kanske pengarna på ca 5 års sikt. Tipsad om din chatt. Noll kunskap i frågan. Har du några bra förslag?

Marcus: Hej! I så fall rekommenderar jag aktier i investmentbolagen Investor, Kinnevik, Svolder och Melker Schörling. Du får du riskspridning via deras aktieinnehav. Bolagens historik är rätt bra och de förvaltar kapitalet billigare än de flesta fonder.

tessie: Hur ser du på närmaste framtiden för HM och fingerprint? Sälj eller behåll?

Marcus: Jag skulle börja fundera på en exitstrategi i de bolagen. Kanske håller aktierna på att bottna, men både H&M och FING har sina osäkerhetsmoment.



Peter Z: Hej Marcus jag har köpt Akelius pref à 100000kr kan det bli en bra affär på isk konto.

Marcus: Hej! Ja, även om Akelius är dyrare än de varit på ett par år är det ingen dålig placering. Utdelningen är trygg och direktavkastningen trots allt fortsatt högre än vad räntesparande brukar ge.



Nybörjaren : Hej Marcus! Jag har precis börjat spara i aktier och råkade köpa fel. Jag köpte Investor A istället för B. Gör det nåt? Ska jag byta till B?

Marcus: Hej! Nej, jag tycker Investor A snarare är bättre än B-aktien. A-aktiens kurs är lite lägre och handeln är tillräckligt stor.



Olof: Mornings! Vad tror du om SCA's framtida utdelning, är det något som platsar i en utdelningsportfölj?

Marcus: Hej! SCA förväntas nu efter avknoppningen dela ut 1,15 kr per aktie nästa vår. Det innebär en direktavkastning på 1,8%. Blir säkert en stabil utdelningstrend framöver, men det är ju ingen högutdelare direkt.



My : Marcus, din chatt är toppen. Hur gör man nu bäst om man råkar ha Nordea i sin utdelningslåda på ett ISK? Sälja alltsammans och köpa tillbaka i en KF? Antar att det inte går att bara flytta värdepapper rakt över från ISK till KF? Är det enda sättet att undvika utländska källskatten 10 år framåt?

Marcus: Lite källskatt kan du få tillbaka även i ISK, men annars är du hos de flesta banker mer säker på att få tillbaka källskatt i KF även om det sker med fördröjning. Endast likvider kan du flytta in och ut ur en KF.



Lennart: Hej Marcus! Hur är det om man byter bank och har ISK som jag har i Nordea flyttas även det automatiskt till den andra bankens ISK.

Marcus: Hej! Du kan bara flytta ISK till annan bank om du aktivt gör det valet och fyller i rätt blankett etc.



Ägare: Vad tror du om abb blir det någon delning i företaget?

Marcus: Det tror jag inte. Störste ägaren Investor ser fördelar med ett sammanhållet bolag. Kraftdelen säljer sina lösningar till industrierna som köper deras autmationsteknik.



Skogsfrun: Vad tror du om Oscar Properties Holding, är det en köpvärd aktie? Skulle du ta in den i din portfölj?Eller rekommenderar du något annat bostadsbolag.

Marcus: Bostadsbyggarnas aktier är väldigt svängiga då branschen är sådan. Just nu pressas många byggare på börsen och jag vågar inte gå in. Jag gillar byggbolagens preffar, men inte de vanliga stamaktierna.



Bulldeg: Hej, vad tycker du om Autolivs värdering nu och vad delning mm kan innebära?

Marcus: Hej! Autoliv är ett väldigt bra bolag, men efterfrågan och aktien är svåra att förutsäga. Blir mycket intressant med avknoppningen om den genomförs. Jag förstår det här ökar intresset för Autoliv, men den känns inte direkt billig längre.



Anders: Morrn! Är det dålig tajming att nu börja köpa Realty income om räntan är påväg upp något? Jag tänker behålla i många år och köpa då o då. Hur ska man tänka kring källskatten? Jag har ISK

Marcus: Hej! Räntan har redan höjts ett par gånger i USA och borde inte behöva höjas så mycket mer. Realty Income blir nog bra på många års sikt. Du får med större sannolikhet tillbaka källskatten i KF, men lite källskatt går bra även i ISK.



Peter i Skene: Hej och tack för fredagschatten. Perfekt inledning på helgen! Min fråga: Det finns ett antal bolag som verkar i samma sektor och där jag som lekman har svårt att värdera vad som sannolikt är rätt/fel att välja. Jag tänker på ICA/Axfood, SCA/Holmen, SHB/SEB, Castellum/Hufvudstaden. Får jag be om ett klokt råd/ Peter

Marcus: Hej! Jag väljer Axfood, som känns billigast. Väljer även Castellum, som ger lite högre direktavkastning än Hufvudstaden. SCA tycker jag lockar mer än Holmen, men jag har lite svårt att motivera varför jag känner så.



Mike: Hej! Är Sectra en bra aktie på 10 års sikt?

Marcus: Hej! Det tror jag det blir då det är ett bra bolag, men Sectra får gärna falla en bra bit innan vi köper.



kalle-k: Hej! Har funderat på att bli daytrader. Vad är viktigt att tänka på? T.ex. hur ska man tänka på inför deklarationen, finns det program som håller reda på vinst/förlust?

Marcus: Hej! Avråder dig från en depå där du måste redovisa alla affärer för Skatteverket. Det är mycket bättre med schablonbeskattade depåer som ISK och KF. Välj sen kontotyp/kundkategori så du får så lågt courtage som möjligt, typ 1 kr eller liknande. Det finns ibland särskilda tradingkonton tror jag där courtage och annat är anpassat får korta och snabba affärer. Om du nu vill ge dig på något så pass svårt som daytrading.



August: Hej från en nybörjare i aktiedjungeln! En peng i Kinnevik? Bra tänkt?

Marcus: Hej! Ja, det tror jag. Ger riskspridning, men med en hel del fokus mot telekom och IT



Henrik: Hej Marcus, Då ABB och Atlas C är kärninnehav i Investor, som jag har i min långa utd.portfölj, tycker du då att det överflödigt att jag köper till dessa? Mvh Henrik

Marcus: Hej! I alla fall i Atlas, som väger tungt i Investors portfölj. Det behöver inte vara fel att öka i de aktierna du gillar bäst, men jag ser ingen stor anledning till det. Den exponering du får via Investor räcker långt.



Olof : Hej Finns det, enligt din mening, aktier som passar sig bättre eller sämre för ett månadssparand? Om så vilken typ av aktier passar bäst för ett regelbundet månadssparande?

Marcus: Hej! Inte uppenbart, men kanske svängningarna i bostadsbyggarnas aktier kan pareras med månadssparande, som ger stor spridning av köptillfällena.



Fredrik: Har spelkulanterna på SCA och Essity helt tappt intresset.De var ju väldigt intresserade av att köpa före delningen av SCA. Vissa spekulanter var ju t o m namngivna

Marcus: Huvudägarna sade nog helt enkelt nej.



Gus: Hej Marcus! I nuläget - hur stor andel av portföljen rekommenderar du att man ska ha i likvider?

Marcus: Hej! Det beror lite på din aktiestrategi och vad du behöver för att kunna sova gott om natten även i nedgång. Några procent i likvider åtminstone.



Tanga-Tony: Hej Markus, hur ser du på dödskorset, tror du att det är ett falskt, eller att vi är i början på den stora sättningen? mvh Mr Tanga

Marcus: Hej! Det är för tidigt att dra slutsatser. En varningssignal är bara just en varning. Jag har inte haft så stor nytta av teknisk analys när det gäller timing, men får dödskorset bredare stöd av sviktande konjunkturdata vore det värre.



Karl: Hej Marcus ! Hur ser du på Real Holdings många olika turer ? Är det klokt att ligga kvar och vänta på "bättre tider" ?

Marcus: Hej! Generellt avråder jag från att behålla aktier i bolag med problem, även om Real H kanske vänder verksamheten efter emissionerna. Inte värt risken att chansa på lottsedlar.



M: Vad tror du om Global X's nya ETF med utländska preffar? Är det värt avgiften?

Marcus: Det är en fond med USA-preffar. Valutan kan ett enskilt år svänga mer än vad du får i direktavkastning, men över tid känns preffar ändå rätt lockande. Avgiften är låg, men för de flesta känns svenska preferensaktier bättre.



Bulldeg: Hej, många säger att man ska satsa på hackor och spadar istället gör att leta guld! Vad tycker du om Bufab, som så många talar positivt om?

Marcus: Hej! Bufab är just ett sådant bolag. Kanske inte jättebilliga nu, men ändå.



Ekshärad: Funderar på förhoppning respektive realitet. Har följt Xvivo i några år, de når framgång efter framgång, nu senast hjärtbyten där upptagningsområdet för organ har ökat med 8 timmar, 4-12 timmar. De finansierar sin forskning med eget kassaflöde från befintliga produkter. Jag ser potentialen som enorm. Hansa medical arbetar med enzymer i samband med transplantation och går in i fas 2 studier. Kassaflödet är 0 och kostnaderna betydande. Xvivo ligger stilla medan Hansa skjuter i höjden. Intressant att höra hur du reagerar på detta

Marcus: Kurstrenden de senaste åren är ju uppåt även för Xvivo. Jag vet inte vem som möter störst marknad och hårdast konkurrens etc. Det är många olika saker som kan spela in.



Olof: Hej! Jag har förutom en aktieportfölj , 200.000 på ett konto utan ränta sedan något år. Vill ha pengarna någotsånär snabbt tillgängliga. Nu känns det som värdet successivt urholkas. Hur ska jag tänka/göra? Tack för intressant chatt!

Marcus: Hej! Företagsobligationsfonder som Lannebo Corporate Bond och Carnegie Corporate Bond ju hyfsade alternativ. Ger mer än vanligt konto på 1-2 år, men de kan svänga ett par procent i kurs kortsiktigt.



Hagman: Hej, Jag har Cloetta som ett av flera långsiktiga innehav i barnens portfölj. Tror du det kan vara en bra affär att behålla Cloetta långsiktigt trots vinstvarningen eller är det bättre att sälja och öka i övriga innehav?

Marcus: Hej! Jag tror det är främst övergående problem för Cloetta, så behåll om du är riktigt långsiktig. Jag tror Cloetta kommande år kan bli ett tryggt och hyfsat avkastande bolag.



Mikael: Hej Marcus! Vill ha tips på EN aktie som är lämplig på 50 års sikt!

Marcus: Hej! Investor är enklaste svaret jag kan ge.



Moderator: Det var allt vi hann med i dag. Marcus är tillbaka nästa fredag vid samma tid. Trevlig helg!