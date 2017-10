Hernhag: Fem aktier att äga för alltid

Ronny: Om du skulle välja 5 aktier att äga för alltid utan säljmöjlighet, vika skulle du välja?

Marcus: Amerikanska läkemdelsbolaget Johnson & Johnson litar jag på för deras storlek och bredd. Ingen säljmöjlighet måste kompenseras med lägre risk, så då blir det investmentbolag som Investor, Lundbergs, Latour och Industrivärden.

Bengan: Hej Marcus! Om du skulle välja tre aktier eller ETFer med bra utdelning att äga långsiktigt i en portfölj vilka skulle det då bli?

Marcus: Hej! Xact Högutdelande, Castellum, Swedish Match är tre favoriter jag just nu har till det uppdraget. Stabila bolag och stabila utdelningar med dragning uppåt.

Klas: Hej! Tack för dina bra böcker och din chatt. Om du fick välja tre tillväxtbolag att köpa för att vara långsiktig i, vilka skulle du välja då?

Marcus: Hej! Svenska kasinoleverantören Evolution Gaming och IT-bolaget Hexagon samt amerikanska jätten Amazon som äter upp bransch efter bransch.



Mikael: Hej! En ovanlig fråga, som jag inte vet om du vågar svara på... Nämn fem aktier på Stockholmsbörsen som du tycker att man, som långsiktig investerare, borde sälja. (5-10 års horisont)

Marcus: Hej! Anoto, Eniro, allt som är helt avhängigt enskilda projekt inom forskning för att alls gå med vinst långsiktigt, alla enproduktsbolag som aldrig tjänat pengar. Även om det ser bättre ut ibland för vissa bolag och somliga vänder och blir lönsamma kursraketer har jag sett så många förlustbolag och bolag med ny oprövad produkt som ska lanseras och som misslyckats att det sällan är värt risken.

Jan: Ratos: Vad är din syn nu, på den nya strategin och hur kommer den att påverka bolaget framöver?

Marcus: Den kommer att påverka positivt tror jag, men jag är ändå skeptisk till Ratos tills bolaget bevisat att de kan nå framgångar igen.



Henrik: Hej, Hur bedömer Du avkastningsutsikterna för aktier i t ex Kinnevik och Securitas? Förmodat snittvärde? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Båda aktierna lär tuffa på minst som börsen under en konjunkturcykel. Kinnevik har bäst fart just nu.



Fredrik: Hur gör man med sina fastighetsrelaterade aktier? Mina innehav i JM och Bonava har kraftig reducerats medans mina Hemfosa och NP3 har klarat sig bättre. Med ökade räntor(?) och en vilja från politiskt håll att pysa ut bubblan i bästa fall, är det bara att sälja eller vad ska man hoppas på? Hur stockpickar man inom fastighetssegmentet och vilka ska man sälja? Närliggande aktier såsom Inwido och Nobia verkar inte heller kunna stå emot.

Marcus: Det är riktigt svårt att veta hur avmattningen på bostadsfronten ter sig och vilka bolag som verkligen drabbas. Mycket negativt är redan inräknat i kurserna nu, men att sprid riskerna och ligga för tungt i något bostadsrelaterad. Fastighetsbolag med exponering mot kontor eller lager påverkas inte så mycket av en bostadssvacka. Inwido hoppas jag kan bottna kring de här nivåerna.



Magnus: Hej Marcus! Varför lyfter ni fram Collector i senaste PG. Är inte de och andra nischbanker exponerade mot bostadssektorns topplån genom sina konsumentkrediter? :)

Marcus: Hej! I viss mån kanske, men de har nog många andra sorters kunder/lån också. En avmattning betyder heller inte en krasch med stora kreditförluster.



Anders: Hej Marcus, Du skriver att preferensaktierna lär få stryk när inflation och räntor stiger. Men vad händer då med stamaktierna, upp eller ner.

Marcus: Hej! Stamaktierna kan klara sig bättre än preffarna, då stigande inflation och högre räntor ofta är tecken på bra konjunktur som leder till stigande bolagsvinster. Det kan få utdelningarna på stamaktierna att stiga.



Kristine: Hej ! Vad tror du om oljan och vilken olje aktie i så fall Tack för en bra chatt

Marcus: Hej! Jag ser ingen anledning till något direkt oljeprislyft än på ett bra tag.



Erik: Många verkar tro på flygbolagens framtid. Hur går dina tankar nu och vilka placeringar tycker du i sådana fall ser köpvärda ut just nu?

Marcus: Tycker fortsatt det är en bransch att undvika. I USA kanske de fyra största har en oligopolliknande sits, men för SAS och Norwegian känns det inte som några givna långsiktiga placeringar.



Peter: Hej Marcus, uppskattar chatten och dina böcker. Försöker bygga en långsiktig utdelningsportfölj men månadsinsättningar. Tycker dock det är lite låg utdelning generellt. Nåt som man skall byta/ändra/komplettera? Äger just nu följande aktier: Thule, Skanska B, SCA B, Novo Nordisk B , Kinnevik B , ICA, H&M B, SHB A, Fortum Oyj, Essity A, Castellum, Betsson B. Tack!

Marcus: Hej! Inte så tokigt. I nästa lågkonjunkturoro på börsen skulle du kunna komplettera med en a-lagare, alltså en av industribolagen Alfa Laval, Atlas Copco, ABB, Autoliv, Assa Abloy.



Tommy: Hej. Känns att det kommer att bli en ordentlig krasch på bostadsmarknaden efter över 20 års (!) uppgång. Tror du att aktiemarknaden kommer att följa mer ner? Eller bara vissa sektorer?

Marcus: Hej! För en liten öppen ekonomi om Sveriges påverkas många av bolagen på börsen mer av globala konjunkturen än den inhemska. Bara vissa sektorer lär därför påverkas om bostadsmarknaden kraschar.



Leifa: Hej Marcus. Det talas ofta om substansrabatt. Förklara gärna vad det är i enkla ordalag. Tack för dina böcker

Marcus: Hej! Om aktien handlas t.ex. 20% under substansen per aktie handlas den med 20% i rabatt. Substansen är bolagets nettotillgångar per aktie. Är aktiekursen över substansen kallas det för premium och det är motiverat för bra bolag i de flesta branscher. Substansrabatter förekommer oftast för förvaltningningsbolag och fastighetsbolag.



Anders: Nischbankerna har fått en rejäl skjuts upp under morgonen och förmiddagen. Sitter med bland Resurs i portföljen - vad tror du om nischbankernas framtid, låt säga ett par år framåt?

Marcus: Jag lutar åt att det är fortsatt goda tider.



Bear: Mycket snack och nervositet kring fastigheter. Är det inte så att det är svårare att sälja lägenheter, dvs det drabbar bostadsutvecklarna, medan människor måste bo någon stans så hyresfastigheter drabbas inte på samma sätt, och kommersiella fastigheter samspelar med konjunkturen, medan samhällsfastigheter är mer politiskt bundna. Verkar som om man skär alla fastigheter över samma kant i dagens debatt - varför

Marcus: Flera bostadsutvecklare har störtat på börsen medan fastighetsbolag med hyresrätter som Balder står emot. Börsen verkar göra skillnad på bolag och bolag, men för somliga som inte är så aktiefokuserade som oss handlar fastigheter kanske bara om bomarknaden.



Mats: Hej Marcus, du med många andra rekommenderar Balder och jag har blivit lite intresserad och börjat läsa på lite. Stämmer det att Balder inte ger någon utdelning? Det skulle inte varit likt dig att rekommendera ett sådant bolag. mvh /Mats

Marcus: Hej! Balder ger ingen utdelning och inte Collector heller. Utdelning är inget krav på ett bra bolag eller bra investering, även om jag föredrar att få utdelning.



Goran: Vad tror du om Hexpols utsikter för 2017 och 2018. Kommer bolaget att ligga kvar med en extra utdelning?

Marcus: Det tror jag inte. Hexpol går nog ned till ordinarie utdelning och letar förvärv istället. Lönar sig nog bättre långsiktigt än fortsätta med bonusutdelningar.



eriks: Hej Marcus! Om man vill långsiktigt exponera sig mot automatisering och robotisering, vilka bolagen på Stockholmsbörsen som du skulle säga är mest klockrena?

Marcus: Hej! ABB och HMS Networks är de jag kommer på som direkt gynnas.



Yvonne Svan : Hej Marcus,jag har en aktieportfölj med enskilda aktier och fonden Spiltan Investmentbolag. Jag har funderat på om det är bättre att sälja vinsten ifrån fonden och köpa Investmentbolagen direkt istället. Tex Investor och Kinnevik.

Marcus: Hej! Nej, det finns ingen stor fördel med att byta då Spiltan Investmentbolag har så låg förvaltningsavgift.



Joakim: Hej jag undrar vad du har för råd om man har runt en miljon att investera i dagsläget? Har en sparhorisont på över 10 år. Börsen känns övervärderad

Marcus: Hej! På över tio år lär börsen kunna gå upp ändå även om det vore övervärderad nu.



Arne: Hur ska man se på fastighetsaktier, bostadsutvecklare, hyresfastigheter, ....., verkar som att de som är knutna mot nybyggnation tar stryk medan övriga klarar sig bättre. Är det snart dags för bottenfiske, och vad skulle du i så fall plocka upp?

Marcus: Det borde vara läge för bottenfiske snart, men det är så svårt att säga. Ta det försiktigt i vart fall.



Caroline: Hej Marcus! Hur ser du på Scandi Standard jämfört med Axfood eller ICA? Trevlig helg och tack för grymma böcker och chatt. /Caroline

Marcus: Hej! Främst ICA men även Axfood ger mer riskspridning, men Scandi S är nog ett rätt hyggligt kort att satsa på ändå.



Loket: Hej! Vad tror du om Garo och Troax på några års sikt? Mvh Loket

Marcus: Hej! Bra och lovande bolag, men efter enorma kurslyft är frågan hur mycket mer krut som finns kvar.



Spanjoren: Hej Marcus, Funderar på att plocka in Essity i min portfölj. Kan du hjälpa mig att sia kring vad direktavkastningen kan tänkas landa på när de fastställer utdelningen, och om den i så fall platsar i en utdelningsportfölj? Önskar en trevlig helg.

Marcus: Hej! Essity väntas enligt SME Direkt dela ut 5,82 kr per aktie. Ger 2,5% i direktavkastning. Som stabilt bolag och utdelningshöjare kan den platsa i portföljen.



John: Vad tror du om preffar? Har en isk med bara preffar som jag har för att sänka volatiliteten med. Men kan det vara läge att sälja av dessa nu eller vad tror du om framtiden, i närtid så att säga?

Marcus: Somliga preffar är lite dyrare och står högr i kurs än tidigare, men det finns fortfarande de som inte är i det läget. Preffar känns fortsatt okej att ha som komplement i portföljen.