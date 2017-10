Hernhag: Aktierna som kan ge dig utdelning varje månad

Mattias: Hej Marcus. Om jag vill få utdelning varje månad vilken uppsättning av aktier föreslår du då?

Marcus: Hej! Några stabila preferensaktier som delar ut kvartalsvis, halvårsutdelare som Castellum eller kvartalsutdelare som Klövern och Autoliv. Amerikanska Realty Income delar ju ut varje månad och de höjer utdelningen i dollar varje år.

Nils: Hej Har du några förslag på uppköpskandidater under hösten

Marcus: Hej! Huvudägaren är nog fortfarande pigg på att plocka in Arcam. Även om budet på Fortnox föll borde det finns fler intresserade. Inom 2-3 år när Haldex är i nästa svacka kommer det nog nya bud.

Eriksson: Om du skulle välja 5-7 investmentbolag/konglomerat/(industri)grupper eller liknande att ha aktier i, och behålla dem livet ut, vilka skulle du välja och varför? Mvh Eriksson. PS. Vad anser du om Lifco? DS.

Marcus: Så svårt att välja. Så jag drar till med Melker Schörling, Volati, Latour, Kinnevik, Investor. Jag gillar också Lifco som konglomerat.

Ingrid: God morgon! En enda vettig aktie att investera i just nu? Tacksam för ditt förslag.

Marcus: Hej! Kinnevik svarar jag då. Vi är fortsatt positiva http://www.privataaffarer.se/borsguiden/-kommentar-vaxande-kinnevik-lockar-med-rabatt-939633

Nybliven pappa: Hej! Jag har nyligen fått barn och tänkte börjar månadsspara i någon form. Målet är att pengarna ska plockas ut vid 18 års ålder. Vilken form av sparande tycker du man ska spara i för att får en bra avkastning med relativ låg risk? Tack på förhand.

Marcus: Hej! Grunda med några investmentbolag som Investor och en smartindexfond som Xact Högutdelande. Placera i kapitalförsäkring där barnen är förmånstagare så väljer du själv när du ska föra över pengarna.



GR: Hej! Vad orsakade det stora fallet i nästan samtliga bolags preferensaktier? Har inte sett några tidningar göra kommentarer om detta?

Marcus: Hej! Vinsthemtagningar och att paniken för bostadsutvecklarna spred sig även till andra fastighetspreffar. Det är mina gissningar. Varken marknadens preffhausse under hösten i t.ex. Akelius eller den plötsliga nedgången sen känns rationell.



Mikael: Hej! Vilken är din syn på Cherryaktien på 5 års sikt?

Marcus: Hej! En bra chansaktie. Bolaget växer, men branschen är full av regulatoriska och skatterelaterade förändringar.



Hagman: Hej Marcus, Starbreeze faller som en sten på börsen. Tror du det snart är dags att fånga denna fallande kniven eller bör man avvakta ett tag till?

Marcus: Hej! Den långa trenden i Starbreeze-aktien är ned så vi ska inte ha bråttom med köp. Jag tycker fortsatt att det ändå är en bra chansaktie då det förr eller senare borde vända. Någon av alla deras satsningar borde kunna bli succé något år. Just nu pekar det mesta nedåt, men bevaka utvecklingen.



Emil: Hej, tack för att du gjort, och gör, börsen begriplig! Du lär översvämmas med frågor om Skanska, men vi är många som är nyfikna på din analys/åsikt. Jga har fått intrycket att du gillar bolaget. "Fallande kniv" eller rea ?

Marcus: Hej! Jag tycker Skanska är ett i grunden bra och stabilt bolag som nu har tillfälliga problem. Hoppas aktien bottnar kring dessa nivåer.



Julia: Hej, Är tyvärr en av dem som har Fingerprint. Tycker du man bör sälja (bättre sent) eller sitta still i båten? Tack

Marcus: Hej! Fingerprint är numera mest som en lottsedel och undvik den typen av placeringar. Prispress och andra faktorer gör att det nog är lika bra stå utanför tills vi ser att bolaget och kursen bottnat.



Fredrik: Hejsan! Jag äger Hoist och bolaget gå bra, men kursen ligger stilla. Vad tycker du om företaget? Vad talar för Hoist?

Marcus: Hej! Hoist verkar ha ett rätt bra läge och långsiktiga placerare behåller sina aktier.



Johan: Hej! Har köpt in mig i Realty Income Corp. Utgör ca 4,5% av min totala portfölj. Ca 15 års horisont. Tyvärr ligger jag 8% minus då aktien går dåligt för närvanarnde. Jag AVSKYR att efter beslut att gå in i en aktie se innehavet gå ner mer än några procent. Timingen... Hur skall jag förhålla mig till detta? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Visst är det trist när det går ned precis efter att vi köpt. Försök att tänk på att nedgången höjer direktavkastningen och därmed gör det mer fördelaktigt att återinvestera utdelningarna i nya aktier. Då är det ju nästan bra att det gått ned lite grann.



Hagman: Hej Marcus, Vad tror du om ALM:s långsiktiga förmåga att betala på sina preferensaktier? Kan det vara köpläge nu när den kommit ner i kurs eller bör man hålla sig utanför?

Marcus: Hej! Jag tror fortsatt att Alm Equity klarar av utdelningarna på deras preferensaktie. Oron kring bostadsutvecklarna kan hålla i sig ett tag till så jag lutar åt att vi inte ska kasta oss in och köpa mer i Alm Equity pref utan avvakta.



Anonym: Hur ser du på OP PREF efter morgonens rapport? Kursen ökade lite idag, har problemen på bostadsmarknaden varit överdramatiserade i media?

Marcus: Finns en hygglig chans att de klarar utdelningen på preffen de kommande åren, men oron lär sitta i ett tag framöver. Oscar P har fokus mot lyxigare bostäder och avmattningen i marknaden kan slå hårt mot resultatet det kommande året. Det riskerar att ge preffen ny hicka. Den är förstås mycket mera fågel än fisk om de klarar utdelningarna, men jag är lite mer osäker nu än tidigare.



Andy: Hur går man tillväga om man själv väljer att lösa in Oscar Prop Pref B i mars?

Marcus: Du ska begära inlösen hos bolaget. Om de har finansiella medel så går de med på det. Om du har förvaltarregistrerade aktier i t.ex. KF får du kolla med din bank/mäklarfirma hur ni ska göra för jag antar att Oscar P måste se att du är ägare.



David: Hej! Tack för en bra chatt + hemsida samt inspirerande och givande böcker! 1. Realty Income, känns som att det är läge nu. Vad säger du om detta? 2. Preffarna (30% av min portfölj) fick sig en rejäl törn i veckan, hämtade sig ganska bra igår. Allmänt om preffar idag, vad säger du? Sitt still eller vikta om? 3. Äger Statoil sedan 2014 och varit med om hela nedgången. Nu är jag åter på anskaffningsvärdet men har fått utdelning under tiden så att sitta still har varit OK. Behålla eller ska jag sälja? Må Gott och ser fram emot uppdateringar på din sida!

Marcus: Hej! Realty Income är det nästan alltid läge i när de rekylerar en bit. Allmänt lutar jag åt att vi ska behålla våra preffar. Statoil är ingen favoritaktie längre, men okej att äga. Jag säger varken bu eller bä till att vara långsiktig där.



Patrik: Hej! Tänkte lägga in en långsiktig fastighetsaktie i min portfölj. Två frågor: Är det fel läge att köpa de nu med tanke på räntor som kanske är på uppgång eller har det mindre betydelse? Sen har jag tre jag är intresserad av: Castellum, diös och en liten nykomling i form av NP3. Ska jag lägga lite i varje eller tycker du jag ska gå in i en enstaka. Detta är alltså ett långsiktigt perspektiv. 10 år + Tack för en bra chatt!

Marcus: Hej! Högre räntor framöver räknar marknaden med. Dessutom innebär inflation att det blir lättare att höja hyrorna. På tio års sikt och längre är det nog lika bra att köpa det du vill nu, t.ex. lite i alla tre.



Chris: Hej vad tror du om bankatier bra utdelning men risk att dem har dåliga krediter, är det köpläge i sektorn?

Marcus: Hej! Allmän tror jag bankerna kommer att vara fortsatt kassakor. Nischbankerna har tillväxten, men storbankerna har mer bredd och fortsatt många kunder att tjäna bra på. Kreditriskerna känns hanterliga än så länge. Kurspotentialen är störst för nischbankerna just nu.



Elin: Hej! Tänker sälja mina Nordea där jag fortfarande gjort en liten vinst. Ser ju inte så ljust ut för aktien just nu. Eller??

Marcus: Hej! Nordea-aktien kan ha toppat runt 100-110 kr precis som 2015. Med lite tur fortsätter den upp senare efter den här rekylen.



Lsso: Vad säger du om Essity, gick ju bra igår, är den toppan eller?

Marcus: Essity är ett mycket bra bolag. Går inte att säga annat.



Danne: Hej Marcus Jag har positionerat mig stadigt för hypen med elbilar i framtiden, dock så tror jag egentligen mer på vätgasbilar!! Har du någon aning om vilka bolag som finns med i hela kedjan från bränsle till färdig bil om hypen skulle breddas till vätgasen?? Ha de, och trevlig helg!!

Marcus: Hej! Nej, det vet jag inte. Och vätgas finns inte naturligt utan måste utvinnas ur vatten och för det behövs det mig veterligen el. Blir mer miljövänligt än energieffektivt tror jag.



Robert: Hej Marcus! Jag läste din bok "Bli rik på aktieutdelning". Har sen tidigare i min portfölj Resurs, Skanska, Investor, HM, Astra Z... Funderar på Nobina, Betsson och Uniflex. Vilket är ditt åsikt gällande dom tre sistnämnda? Tacksam för svar!

Marcus: Hej! Av de tre är jag långsiktigt mest skeptisk till Betsson. Av olika anledningar kan det kommer ett uppsving där mer kortsiktigt om vi har tur, men långsiktigt är bolaget på ganska tunn is i form av de regulatoriska förändringarna och förändringarna i de viktiga marknaderna Sverige, Holland och Turkiet. Nobina och Uniflex känns mer okej.



Tonna: Hej, Senaste veckan har raset för Alm E pref och Oscar pref fortsatt, framförallt Oscar pref som backat mer än 30% och har nu en direktavkastning på ca 11%. Dina kommentarer? Har vi bottnat? Köpläge med tanke på 11% avk? Varför har Oscar pref B klarat sig betydligt bättre? Undrar en som denna gång hade en total miss i timingen vid köp.

Marcus: Hej! Det borde vara långsiktigt köpläge, men osäkerheten gör att jag inte rekommenderar någon att öka just nu. Oscar B pref kan lösas in för 500 kr varje mars månad och har därför ett teoretiskt golv där som aktien inte borde falla så långt under så länge inte Oscar P håller på att konkursa.



Lilja: Hej Marcus! Vill fråga ang Precise Boometrics Jag anser att dem gav vilseledande information till marknaden Jag läst att ledningen hade optioner till inlösen Jag anser att det på gränsen till bedrägeri att ena dag sån inform att direkt vecka efter helt motsatt Vill ha kommentar runt detta o finns det möjlighet att klaga Jag anser att alla inform var kurspåverkande i ena eller andra hållet Tack på förhand Hoppas på bra svar

Marcus: Hej! Du kan ju alltid prata med Finansinspektionen och börsens marknadsövervakningsenhet eller vad den heter. Det är lagligt att ha fel i prognoser och göra dåliga affärer, men inte att med uppsåt styra aktiekursen på falska grunder. Blir nog svårt att bevisa något av dina misstankar, men varför inte tips myndigheterna om du är missnöjd.