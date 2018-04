Hernhag: Aktierna som gynnas av den svaga kronan

Bengt: Hej Marcus, Har en fråga angående svenska kronan som försvagas rejält trots att ekonomin går som tåget. Om den fortsätter rasa är det inte risk att inflationen drar iväg och Riksbanken måste höja och att det på sin tur skapar kaos på marknaden. Vilka aktier ska man äga ifall kronan rasar ?

Marcus: Hej! Det kan komma en tillfällig inflationstopp runt 2-3% ja. Långvarigt tror jag inte på hög inflation. Svag krona gynnar stora exportbolag inom verkstad och gruvor, men konjunkturen är i regel viktigare faktor är valutan.

Kritan: Vad tror du om Ericsson? Aktien rusade på kvartalsrapporten, är det dags att ta rygg på Christer Gardell och köpa?

Marcus: Tittar vi på de senaste tio åren är det inte mycket som imponerar i Ericsson. Det är svårt att tajma en vändning i ett bolag i en snabbföränderlig bransch, men tror du på att det är nu det vänder kan du alltid chansa med en liten post. Jag tycker det är ett rätt svårt fall så jag Ericsson är egentligen en aktie jag avråder ifrån, men när det väl vänder är uppsidan stor. Skydda ditt innehav med stop loss eller nåt.

Niklas: Hej! Hur ser du på Brinova? Är väldigt stora/starka ägare bakom. I med att de nästan bara satsar på hyresrätter känns dom mer stabila än andra fastighetsbolag. Vad tycker du?

Marcus: Hej! Just den biten känns okej, men det är ett ganska nybildad bolag trots att namnet är gammalt i gemet.

Kritan: Finns fortsatt uppsida i spelbolagens aktier nu när kommer en massa nya regleringar och exempelvis Norge blockerar utländska spelbolag?

Marcus: Ja, det gör det men osäkerheterna har ökat. Det är inte helt säkert och klart hur stor inverkan Norges block får, exakt hur det genomförs. Kindred och Evolution Gaming tuffar och går som bolag och aktierna kan hänga med upp, men det är ingen trygg och säker bransch.



Jan-Erik: Hej! Vad tror du om Logistria på aktietorget? Lockande utdelning och koncept. Vad är lurt?

Marcus: Hej! Spontant lockar den höga direktavkastningen, men bolaget får jag kolla närmare på innan jag säger något bestämt. "Bolaget förvaltas av Pareto" står det i bokslutet. Ganska litet bolag och har uppenbarligen slimmad egen organisation, men det kan kanske funka ändå.



Fredrik: Placeringsguiden hade en stor intervju med Axfood i senaste numret och kursen stiger. Vad tror du om Axfood som placering i år?

Marcus: Jag tycker ungefär så här: http://www.privataaffarer.se/borsguiden/stabila-utdelningar-utan-kursmassig-uppsida-961762



Hej och hå: Ni har Storytel i PA-portföljen och den måste väl vara en av börsens bättre aktier i år. Stiger kursen för fort eller ska man behålla den långsiktigt?

Marcus: Svårt att säga, Storytel har mycket snabb tillväxt men ingen lönsamhet så det är svårt att värdera den då. En momentum- och trendföljande strategi kanske är bäst, det vill säga så länge aktien har bränsle som driver upp den i form av goda nyheter och så länge aktien handlas i långsiktigt stigande trend behåll aktien.



P: Stort grattis till nya boken och kul att det äntligen är fredag igen med aktiechatt! Vad tycker du om XACT Högutdelande i nuläget? Känns som ett brett och bra innehav att ha i sin portfölj.

Marcus: Tack. XACT Högutdelande är en börshandlad fond som jag gillar och som jag investerat i. Trevligt nog likaviktat innehav, det vill säga inte efter börsvärde eller så.



Elizium: Hej! Jag sparar regelbundet i Xact Högutdelande och funderar på att vikta upp den till 40-50 procent av portföljen. ETF:en verkar kanon att ha som riskspridare i utdelningsportföljen så min fråga till dig är vad du tycker om detta upplägg och vad du tycker om denna ETF?

Marcus: Hej! Som bas i din portfölj tycker jag fonden fungerar bra, men inte till så hög andel som 40-50 procent.



Simpan: Hej Marcus! Hur tycker du att man ska göra vid en eventuell börskrasch, ta ut pengarna från börsen, ligga kvar eller köpa mer?

Marcus: Hej! Det är för svårt att tajma börsnedgångar, så min utgångspunt är att öka bara lite grann på dina likvider om du är osäker och befarar krasch. Aktiva placerare kan sälja mer när nedgångstrenden är tydlig och sen vara beredd på att köpa tillbaka när det vänder.



Björne: Hej Marcus. Sitter ganska tungt i Bilia, och känner mig osäker på om jag ska sitta lugnt i båten eller sälja nu när Bilia lägger in sparprogram och kursen störtdyker. Hur ser du på situationen?Tack för en jättebra chatt och för svar på förhand.

Marcus: Hej! Tungt i Bilia tycker jag inte du ska sitta. Vikta av försiktighetsskäl ned något.



Sebastian : Hej och tack för bra böcker och information! Vad säger du om att köpa AT&T nu? Bra läge?

Marcus: Hej! Tack. AT&T ligger på nivåer som de senaste åren är låga och lockande, men det går inte särskilt imponerande för bolaget just nu heller. AT&T kommer att förbli en högutdelare och känns sammantaget helt okej, men kursmässiga uppsidan är ändå liten. Vill du ha telekom i portföljen är AT&T ett av de mer lockande storbolagen, men långsiktigt lär till exempel svenska Bahnhof gå bättre kursmässigt.



Kalle: Hej Marcus!! Vet Du om SAS tänker lösa in återstående preffar snart? Och kommer det ett meddelande från Victoria Park om man vill acceptera budet på dem?

Marcus: Hej! Ja, du får ett uppköpserbjudande gällande Victoria Park, troligen dyker det upp digitalt via din nätmäklare framöver. SAS lär lösa in sin preff inom ett år. Utifrån vad de säger och villkoren på preffen är det troligt.



Wivis: Hej! Tror du att det kan komma ett nytt och högre bud på Swedol? Eller är det bara att fälla en tår och acceptera budet?

Marcus: Hej! Jag tror inte budpliktsbudet går igenom. Du kan alltid undvika att tacka ja ett tag till och se hur det går.



Mikael: Hej! Du skrev att du köpt Six Flags. Vad pysslar bolaget med? Varför valde du att köpa?

Marcus: Hej! De har nöjesparker och den stigande utdelningen i kombination med direktavkastning på 5% när jag köpte lockade mig. Nya parker är på gång i år och kommande år, vilket ger tillväxt.



Inka: Hej! För sent att köpa någon preferensaktie med tanke på förväntad global ränteuppgång? Vilken skulle du i så fall rekommendera? Eller hellre en annan stabil (tråkig) aktie med god direktavkastning?

Marcus: Hej! Preffarna har stigit i kurs som om inflationen skulle gå ned och räntorna förbli låga. På så vis är det för sent att köpa om räntorna ändå börjar stiga. Sammantaget känns ändå flera preferensaktier runt 7% i direktavkastning överkomliga.



Kalle: Klarar Oscar Properties av att lösa in alla B-preffar?

Marcus: Jag tror det, de har sålt fastigheter under hösten och vintern, men det är inte helt säkert.



Johan: Hej Marcus, Vad tror du om Hemfosa framöver? Är uppdelningen av bolaget (Hemfosa/Nyfosa) attraktiv? Mvh Johan

Marcus: Hej! Avknoppade bolag brukar sett över några år och längre tid utvecklas bra. Hemfosas uppdelning är därför ett trevligt initiativ.



Casher: Hej Marcus, vad tror du om Neurovive Pharmaceutical som har NE och där man pressat ner kursen till NE nivån. Bolaget kommer ut med en övertecknar NE och ser ut att ha mycket i pipeline.

Marcus: Hej! Mitt generella råd är att undvika bolaget och nymemissionen. Deras forskning har inte gått så bra hittills.



Navi: Tjena Marcus! Hur funkar det med extrautdelningen i Boliden på 5,75 kommer den in på kontot som den vanliga utdelningen gör eller måste man vidta några åtgärder?

Marcus: Hej! Det är ett automatiskt inlösenförfarande så du kommer att få kontanter in på kontot i mitten av juni om du bara väntar.



Sigge: God förmiddag Marcus! Hur kom det sig att Atlas Copco gick ner så kraftigt för ett par dagar sedan i samband med utdelningen????

Marcus: Hej! Förutom att utdelningsbeloppet var utskiftat kom Atlas även med en delårsrapport. Kombinationen fick tydligen kursen på fall då det nog var höga förväntningar på rapportsiffrorna.



Anna: Hej Marcus! Jag har ingen fråga, jag ville bara säga tack för rådet du gav mig för några år sedan när jag var ny på allt vad investeringar heter och hade lagt det mesta i fonden Ny Teknik. Jag var livrädd och ville egentligen plocka ut allt igen, men du lugnade ner mig och jag lät pengarna vara kvar där de skulle vara. Fonden har gått bra och även om jag fortfarande är nervös så har jag lite mer skinn på näsan nu och jag har nästan slutat skruva på mig varje gång det går nedåt.

Marcus: Hej! Så roligt att höra att mitt råd hjälpt dig.



Kickki: Hej Marcus! tack för en bra chatt, har sålt Mina H&M aktier för en tid sedan för 128 kr. blir frustrerad nu när man ser aktien stiga varje dag... vad tror du, ska man köpa tillbaka en del?

Marcus: Hej! Det krävs inte mycket för en rejäl upprekyl så pressad som H&M-kursen var. I längden bör vi vara konsekventa och inte kasta oss in och ut ur aktier. H&M har fortfarande tuffa tider framför sig.



Calle: Hej! Nyfiken på hur viktningen mellan Preffar, Reit, och "vanliga" aktier ser ut i din portfölj för tillfället? MVH

Marcus: Hej! Jag har ca 9% i svenska preffar. Betydligt mer i REIT:s i olika branscher.