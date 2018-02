Hernhag: Aktierna du kan satsa på när börsen skakar

Gustaf: Hej! Nu skakar det rejält på börsen. Ge mig tips på en tre fyra aktier du tror kan vara bra när det stormar och som kan hålla emot en börsnedgång.

Marcus: Hej! I prinicip faller det mesta när börsindex är ned, men okej. Dels kan vi behålla lågriskaktier som Heba Fastigheter, som är lågt belånade och nog inte drabbas av eventuellt högre räntor så mycket. Dels ska en långsiktig investerare inte sälja de bästa aktierna utan öka i dem. Hexagon går som tåget så den aktien har inte hängt med ned och framtiden är spännande för det bolaget, även om aktien ser dyr ut nu.

Eskil: Hej i vinterkylan! Funderar på hur du ser på vilken bransch som känns mest intressant nu när det börjar skaka lite, Dags att vikta ner från cykliska eller? Frågan är inom vilken bransch och något exempel på aktier där Trevlig helg

Marcus: Hej! Jag skulle ta det lite försiktigt med de cykliska aktier som stigit mest. Hälsovård och dagligvaror kan stå emot när det skakar på börsen. Klassikerna att säga då är Astra och Swedish Match.

LG: Har en miljon över efter fastighetsaffär. Hur placera på bästa sätt med en sparhorisont på fem år.

Marcus: Fem år är den kortaste sparhorisonten att spara på i aktier, men åtta av nio femårsperioder leder ger avkastning historiskt sett. Börja köp nu i nedgången. Grunda med några investmentbolag och komplettera med framgångsrika bolag som faller i kurs.

Filip: Hej! Hur ser du på att månadsköpa aktier eller att köpa mycket på en och samma gång? Hur tänker du nu när börsen svängt mer under kort tid?

Marcus: Hej! Jag tänker som jag skrev i krönikan men nu har en del aktier blivit billigare.

Glasnost: Hej M! Hade laddat upp med Collector inför dagens rapport, men marknaden verkade inte alls nöjd med den. Hur ska man tänka framöver, behålla eller sälja av?

Marcus: Hej! Collector fortsätter växa under lönsamhet och marknaden fortsätter att handla ned aktien. Spännande utveckling. Kanske var det de försämrade marginalerna under fjärde kvartalet som oroar marknade. Collector-aktien är svår att förstå sig på och så länge trenden är ned ska vi nog inte ligga tungt i aktien.



Annika: Hej Marcus, hur kan Trumps infrastrukturplan som är tänkt att presenteras 12:e februari komma att påverka den svenska börsen?

Marcus: Hej! Går den igenom kan den påverka t.ex. Skanska som har verksamhet i USA. Annars handlar det väl mest om finansieringen och hur den påverkar USA:s statsbudget och därmed dollarn som kanske kan påverka lite grann.



Smoothy: Hej! Acando plockades bort från PA:s aktieportfölj förra året, men visst känns väl den som en långsiktig, bra utdelarvän att hålla fast vid?

Marcus: Hej! Ja, visst är Acando fortsatt en bra utdelarvän.



Svolder69: Hej Marcus! Vad händer i Realty Income? Vågar man köpa eller är fundamenta i bolaget osäkert?

Marcus: Hej! Många REIT:s faller på grund av räntehöjningar av FED och stigande marknadsräntor. Det blir ju dyrare att finansiera sig då. Jag tror inte räntecykeln pågår hur länge som helst den här gången heller. Räntor är i grunden cykliska och inte trendande som börsen. Så oerhört mycket mer nedsida borde det inte vara i utdelningshöjare som Realty Income.

Irén: Hej, har efter dina tidigare nyheter köpt Reality Income och undrar nu: det har varit en tids längre nedgång i denna, är det något som har en förklaring? Kan det vara läge att sälja eller rent av köpa mer till lägre pris?

Marcus: Hej! Trendföljande placerare ska sälja eller undvika, medan fundamentaföljande placerare ökar så smått.

Banken: Goddag Mr.Hernhag! Jag hade hoppats på att få behålla Nordax länge men så blev inte fallet. Vad kommer hända med aktierna, blir dom avnoterade till priset 60kr? Är det lika bra att sälja eller finns det någon anledning att behålla aktierna hela vägen fram? Tack för en bra Chatt

Marcus: Hej! Det är ganska troligt att budet (eller möjligen ett ännu högre) bud går igenom. Då blir det tvångsinlösen för de som inte tackat ja och avnotering för aktien. Dyker det inte upp något högre bud så tacka ja i slutet av acceptperioden. Alternativt sälj över börsen direkt om du har något köpläge någon annanstans.



LA: Tack för en trevlig chatt! Vilket år deklareras aktier i HQ som försatts i konkurs?

Marcus: Jag skulle tro att det blir nu i deklarationen då konkursen inträffade 2017.



Mats: Hej Marcus! Vad tror du om Collector efter dagens rapport? Minska eller öka?

Marcus: Hej! Rapporten var något sämre än förväntat och det syns ingen bottenkänning i aktien än. Behöver av den anledningen inte vara bråttom att köpa mer, även om bolaget som sådant fortfarande känns lovande.



Kalle: HEJ! Tack för en trevlig chatt vad tror du om att köpa Ratos nu när dom har rasat. Trevlig helg Kalle

Marcus: Hej! Nej, så länge Ratos presenterar negativa nyheter då och då och aktien ligger i lång fallande kurstrend tycker jag vi ska undvika dem. Se gärna sista stycket i den här artikeln.



Aktienörd: Hej Marcus, Vad tror du om MTG på lite längre sikt? Hälsningar Anna

Marcus: Hej! Om försäljningen av TV-kanalerna blir av så blir MTG ett spännande tillväxtbolag inom e-sport och digital underhållning. Lite mer svårvärderat kanske, men lovande.



Jan: Hej! Hur tolkar Du Oscars resultat med bäring på preferensaktierna? Dvs tycker Du att de nu är köpvärda då direktavkastningen är runt 10 procent ? Hälsningar Jan

Marcus: Hej! De är sammantaget i gråzonen då bolagets kreditrisk efter bostadsmarknadens svacka är högre nu än tidigare år.



Christer: Hej! Utdelning är bra och ett friskhetstecken i ett bolag, men om jag hellre vill att bolaget ska investera pengarna i verksamheten för att växa (jag vill mer ha utdelning vid ålderns höst - om ca 20 år) - vilka bolag skulle du då rekommendera? Balder har jag sneglat på, som verkar ha lite av den principen, exempelvis. Christer

Marcus: Hej! Om inte bolaget återinvesterar kassaflödet kan du återinvestera utdelningen och skapa tillväxt på så vis istället. Men visst, Balder återinvesterar allt liksom deras delägda nischbank Collector. Lundbergs har låg direktavkastning också och spännande tillväxtbolag som Boozt och Storytel delar inte ut något utan investerar hårt.



Robert: Hej mr Hernhag. Jag har en portfölj byggd för utdelning. God utdelningstillväxt och historik är ledord för mig. Saknar dock bolag i telekom samt läkemedel. Har du något tips på bra utdelningsbolag i dessa branscher, får gärna vara svenskt. Tack!

Marcus: Hej! Jag är lite tveksam kring Telia och Tele2 som utdelningshöjare på lång sikt. AT&T lär däremot höja utdelningen framöver. Bahnhof har låg direktavkastning, men bra trender. Astra har bra utdelningstrend, men har mycket beroende av utfallet av forskningen nu för att ha råd att behålla utdelningen. Deras investeringar måste börja löna sig. Finns tyvärr få kassakor i Sverige inom hälsovård. I USA har vi JNJ som höjt utdelningen i över 50 år.



Stefan: Vad tror du om bankaktier framöver?

Marcus: Ser ingen snabb eller stor uppsida i storbankerna, de är mer tröga kassakor. Nischbankerna däremot lär det bli fler strukturaffärer i eller ägarförändringar i framöver. Mer tillväxt och action där.



Konrad Stolt: Du har under längre tid ansett att nu borde det bli Collectors tid. Jag har under de senaste handlat under hela resan neråt. När vänder det?

Marcus: Bolagets tid är det, men inte aktiens än. Jag vet inte när kursen vänder upp, men så länge bolaget ökar vinsten kan kursen inte falla i evigheter.



Roland i Småland: Hej! Johnson & Johnsons kurs går inget vidare. Ska man sälja, behålla eller öka?

Marcus: Hej! Behåll åtminstone det mesta om du är långsiktig.



Lacke : Hej Marcus! Om jag vill lägga mina pengar på AI och automation, vilka svenska bolag bör jag köpa på fem års sikt?

Marcus: Hej! ABB och HMS Networks är två bra bolag inom olika delar av automation. Jag säger inget om timing dock.



Kalle: Hej! Hur mycket kan spiltan räntefond gå ner om börsen går ner 25 procent. Vad är bäst spiltan räntefond eller högräntefond i oroliga tider? Bosse

Marcus: Hej! Spiltan Räntefond Sverige har lägst risk. I värsta fall kan den tappa någon procent, men korträntefonder av det slaget är trygga grejer. Avkastningen lär i år bli lägre än inflationen av den anledningen.



NorthernMan: LeoVegas, G5, Cherry - vilken aktie föredrar du?

Marcus: G5 tror jag sett över flera år, men det är ett svårt val särskilt på kort sikt.



Storytellern: Hej! Är det läge att öka i Storytel nu i nedgångstider, eller tror du den riskerar att falla ytterligare?

Marcus: Hej! Ingen aning på kort sikt hur kursen ska gå. Den faller nog mer om börsindex gör det. På medellång och lång sikt är Storytel riktigt intressanta.