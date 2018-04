Hernhag: Aktien som ser mest lockande ut

Johan: Vilken aktie är du mest lockad av att öka i / köpa för tillfället?

Marcus: Latour skulle jag mycket gärna slå till på om de bara hade en skaplig substansrabatt. Bolaget har en investmentbolagsdel och en industridel, båda lockar.



Niklas: Hej Marcus! Om du idag skulle investera 100 000 i tre stycken aktier med en sparhorisont på 5-7 år, vilka tre skulle du satsat på? Mvh

Marcus: Hej! Bure har substansrabatt och äger ett par spännande tillväxtbolag, Storytel lockar med snabb tillväxt i framtidsnisch, Vitec har bra programvaror och fin utdelningstrend men går kanske lite trögt just nu.

Mia: Skulle du kunna vara världens snällaste och ge tips på en bra utdelningsportfölj med cirka 10 aktier? Hur stor andel skulle du välja preferensaktier?

Marcus: Jag säger 0-20 procent i preffar beroende på dina preferenser, vad du föredrar. Volati och Corem och Sdiptechs preffar etc så du får kanske 6,5% i direktavkastning i snitt. Vanliga aktier skulle kunna vara IT-konsulten Acando för hyggligt hög direktavkastning och digital exponering, det stora investmentbolaget jag ofta nämner här i chatten för riskspridningen, amerikanska JNJ och svenska Swedish Match och Castelleum för de trygga utdelningshöjningarna.

Mattias: Hej Marcus. Vilka utdelningsaktier är prisvärda idag?

Marcus: Hej! Svenska Investor blir det lätt att jag tar upp i sådana här sammanhang pga substansrabatten och den långsiktiga historiken. Kanadensiska Brookfield Renewable producerar ren el och har bra direktavkastning och stigande utdelning. Ett av mina senaste inköp, så här pratar jag lite i egen sak så att säga. Om Skanska får ordning på sin verksamhet är aktien spännande på de här nivåerna.

Ingeborg: Hej. Vad har du för åsikt om Oscars preferensaktie (ej B-aktien). Är det dags att sälja den?

Marcus: Hej! Det vanliga preffen känns i bästa fall som okej för dig som gillar lite högre risk, men den är inget jag rekommenderar heller. I alla fall om bolaget klarar av att betala ut den stora andelen B-preferensaktier som ägarna valt att begära inlösen känns det okej. Klarar Oscar inte det vore det en varningssignal för alla aktierna.



Arre: Hej Hej, Har Storytel med ca 30% vinst. Vad tror du långsiktigt om Storytel?

Marcus: Hej, långsiktigt gillar jag verkligen Storytel, som är ett av börsens intressantaste tillväxtbolag. Mycket svårvärderad aktie.



Ferdinand : Hej Marcus! Tack för bra böcker, läst dom alla. Du har pratat varmt om Intrum flera gånger. Aktien har tagit mycket stryk. Hur tänker du nu kring Intrum - är det ett köp? Ska man våga tanka den nu? Tänker långsiktigt 5-10 år.

Marcus: Hej! Intrum går bra som bolag och under de senaste åren har aktien ibland gått upp obegripligt mycket för att nu falla med motsvarande. Långsiktigt utvecklas nog Intrum bra som bolag, men avvakta tills kurstrenden ser ut att bottna.



Barbro: Jag vet ju att du är skeptisk till ”analoga” detaljhandelsbolag. Men är fallet i Clas Ohlsson verkligen rimligt? CO har ju en historik från postorder (dåtidens eHandel), så CO om någon, borde väl vara duktiga på lager, logistik, distribution?

Marcus: Många av fallen i butikskedjorna ter sig oväntat dramatiska, men kanske marknaden har rätt i att det blir värre framöver än vad det ser ut just nu. Clas O har sina styrkor, men konkurrensen lär hårdna. Svårt att säga hur illa det egentligen blir.



Kjell: Hej! Jag har fastighetsbolagen Castellum, Fabege, Balder och Hufvudstaden i en portfölj med totalt 20 aktieinnehav. Portföljen är tänkt att ha i minst 10 år. Är det en överloppsgärning att ha fyra fastighetsbolag? Om så, vilket eller vilka tycker du skall bort?

Marcus: Hej! Castellum, Fabege och Hufvudstaden överlappar en del då alla har kontor. Hemfosas eller SBB:s samhällsfastigheter vore bättre komplement än att ha tre kontorsfirmor, så överväg byt ut en av dem.



Lisa: Vilka preferensaktier rekommenderar Du man ska köpa Har tidigare Klövern pref. Ska jag utöka med dem eller någon annan pref aktie? Tack för bra chatt!

Marcus: Jag gillar de flesta preffar som ger 6-7 procent i direktavkastning. Sprid gärna risken till någon annan preff.



Hagman: Hej Marcus, Vilken typ av bankaktier tror du kommer gå bäst de kommande åren, storbankerna eller nischbanker som t.ex. Hoist och Collector?

Marcus: Hej! Nischbankerna kommer nog generellt att gå bättre, men kanske inte alla.



Stefan: Vad tror du? Kommer börsen att falla mer nu då handelskrig US-Kina är på väg?

Marcus: Om det blir handelskrig så lär börsen falla mera. Frågan är om det inte istället blir en massa undantag efter hårda förhandlingar, jag hoppas på det.



P: Nyligen köpt lite P&G, hur ser du på bolaget i dagsläget?

Marcus: Procter&Gamble är den typ av konsumentbolag som jag gillar. Bra varumärken och historik. Har inte analyserat aktien på ett tag, men kursen har kommit ned en bit i alla fall.



Tommy: Hur fungerar netents utdelning, får man nya aktier eller !

Marcus: I slutändan får du vanlig kontantutdelning som i de flesta andra aktier. De gör det via en tvångsinlösenaktie, men gör inget du så får du utdelningen som vanligt.



Ingemar: Hej. Har pengar tillövers. I orostider, ska man satsa på telekom Tele2/Telenor eller stål Boliden/SSAB? Jag tänker utdelning och tänker 4 års horisont. Annan bransch att satsa på i orostider? Tack på förhand.

Marcus: Hej! Välj de tryggaste branscherna i så fall. Fastigheter är tryggare än konjunkturkänsliga som Boliden och SSAB, även om sånt cykliskt går riktigt bra just nu.



e-bokmalen: Hej Marcus! Hur ser du på Storytel? Dyr/hypad högrisklott eller ännu ett lovande svenskt bolag med goda möjligheter att nå framgångar internationellt? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Storytel är hypat, men går riktigt bra och har bra marknadsandelar och förvärvar sig in på andra marknader. Lovande hittills!



Henrik: Hej jag ligger tungt i Global Gaming 555 som kom med en mycket bra rapport i februari och aktien gick upp nu är den dock tillbaka där den var innan rapporten. vad tror du om den efter regeringens nya spelregleringar

Marcus: Hej! Det är en bra chansaktie, men jag kan inte bedöma hur spelregleringen påverkar exakt.



Hasse: Har en del i Betsson, vad tror du, kommer den igen? Hur påverkas dom av nya förslaget om spelbolag?

Marcus: Det känns som om magin försvunnit från Betsson, som att deras koncept inte riktigt säljer som förr i tiden. Vet inte varför. Samma med Netent. Det borde gå bättre för dem än vad det gör och spelregleringen kommer ovanpå det och ändrar förutsättningarna både till det bättre och sämre.



Olle : Hej! Saknar fixed income i portföljen men tycker tex ingen pref känns köpvärd. Vad är din syn på det? Nått som känns köpvärt? Mvh

Marcus: Hej! Sdiptech känns okej ändå just nu. Klövern runt 300 kr vore också det. Många preffar är dyra egentligen.



Peter: Hej Marcus. Är sugen på att köpa Hexagon men är den lite för dyr nu egentligen? Vilken nivå anser du att man kan kliva ombord på?

Marcus: Hej! Hexagon kommer nog alltid att kännas för dyr. Köp lite grann ändå och hoppas på rekyler att öka i.



Mattias: Finns det utdelningsaktier som gör att man kan ha månadsvis utdelning? Om ja vilka isåfall?

Marcus: Realty Income ger månadsutdelning. Inget svenskt bolag gör det, men via kvartalsutdelande aktier går det att få utdelningar varje månad, även om totalavkastningen som du vet är viktigare än när utdelningarna kommer.