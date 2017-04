Hemlige författarens tips: Så blev jag miljonär innan 30

Boken ”Så kan du också bli miljonär innan 30 och pensionär innan 40” är skriven av en anonym författare i Stockholm, lite drygt 35 år gammal. Han har faktiskt redan bloggat anonymt i drygt tio år om att bli miljonär före fyllda 30, ett mål han nådde 2009. I bloggen har han skrivit öppet om allt från den egna lönen, till exakt hur många aktier han äger av en viss sort till att han är väldigt less på jobbet och planerar att sluta inom kort.

Bloggen har haft en stor och trogen läsekrets och har på sätt och vis fungerat som en offentlig dagbok.

Om ett år ska han ta steget till att bli pensionär, i god tid före 40-årsdagen, och det är inte någonting som han vill kommunicera till sin arbetsgivare förrän det är dags att pensionera sig. Därav hemlighetsmakeriet kring hans identitet.

– Det var mitt första mål att bli miljonär före 30. När jag nu börjar närma mig 40 har jag haft en yrkeskarriär som varat i 13 år. Det ska i mitt fall räcka.

Boken skriven som en handbok

Han har skrivit boken som en handbok som ska vara heltäckande och innehålla all den kunskap som han fått den hårda vägen under tolv år. Vår författare understryker att han inte har varit högavlönad under sitt yrkesliv.

– Jag har ett vanligt tjänstemannajobb på ett stort företag i Stockholm. Där har jag jobbat i tio år med normal löneutveckling säger han.

Från början tjänade han 20 000 kr brutto i månaden, vilket nu har växt till cirka 45 000 kr i bruttolön.

– Under tiden jag pluggade levde jag på 7 000 kr netto i månaden, och jag har legat kvar på samma nivå under nästan hela tiden.

Långsiktig plan att få mer att leva på

I takt med att bruttolönen ökade tillät han sig ändå inte att leva mer vidlyftigt. Han blev kvar med ett uttag runt 7 000 kr i månaden, men höjde i stället successivt sparandet till 25 000 kr i månaden.

Det gick eftersom han lyckade hålla de personliga kostnaderna på en konstant nivå. Men den långsiktiga planen har varit att inte behöva leva på 7 000 kr.

– Det senaste årsskiftet gav jag mig dock ett personligt lönelyft – till 10 000 kr i månaden netto.

Allt har syftat till att så småningom ge honom över 15 000 kr i dagens penningvärde – under resten av livet. För senast som 40-åring ska han bli pensionär, precis som boktiteln föreskriver.

– Mitt sparande på aktiemarknaden är enkelriktat, pengar går in i portföljen, men inte ut, säger han.

Aktieportfölj – och indexfonder

I dag har den anonyme författaren 3 miljoner kr i sin aktieportfölj och cirka 1,5 miljoner kr i olika indexfonder. Övriga finansiella tillgångar är en lågt belånad bostadsrätt i Stockholm.

– Jag fokuserar på utdelningstillväxt, och tittar mer på vilken passiv utdelning jag kan få, för att inte behöva sälja eller att tvingas ha fokus på dagliga svängningar. Jag ska behålla aktierna livet ut och leva på utdelningarna. Däremot ska jag kunna sälja av en del av indexfonderna varje år.

Från början var hans sparande ”en trygghetsgrej”. Som student fick vår författare jobb efter sin examen från Stockholms universitet. Det var en trygghet att inte behöva oroa sig för ekonomin, och han minns att han tänkte prova att leva snålt under ett par år för att skapa trygghet och frihet.

– Det var då jag märkte att det inte var något lidande.

Men vad ska du göra med all tid när du går i pension som 40-åring?

– Jag tänker inte leva ett typiskt pensionärsliv, utan vara aktiv, genom att resa, träna och ägna mig åt olika intressen. Kanske startar jag ett företag, eller jobbar ideellt. Man behöver inte ha kniven mot strupen. Det är friheten som styr mig och driver mig.

Varför man ska läsa boken om man är 50 år och missade att bli miljonär som 30-åring?

– Bokens titel syftar på min egen resa som innebar att jag började spara pengar runt 25-årsåldern och då kan gå i pension innan 40, det vill säga med 15 års sparande. Börjar man vid 50 kommer ju samma metod innebära ett rejält tillskott till den vanliga pensionen vid 65. Eller så kan man gå i pension vid kanske 60 i stället om man lockas av det. Hela tanken med boken är att den ska vara en grund som går att anpassa både utefter hur hårt man vill spara, hur gammal man är och hur hög lön man har.

Han beskriver sin förvaltning som indexnära med stora innehav i till exempel Investor, Industrivärden och H&M, med stort fokus på stabila utdelare. Andra stora innehav är Castellum, Kone och Johnson & Johnson. Indexfonderna är placerade i huvudsak i globalfonder och på tillväxtmarknaderna.

Not: Boken är utgiven av Sterners förlag. Klicka här för att köpa boken till specialpris.