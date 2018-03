Här är torsdagens nya analyser

Pareto Securities höjer riktkursen för Stillfront till 228 kr från 212 kr. Rekommendationen köp upprepas.

Kepler Cheuvreux sänker sin rekommendation för Bilia till behåll, från tidigare köp. Riktkursen justeras samtidigt ned från 90 till 88 kr. Det rapporterar Bloomberg News. Bilia-aktien stängde vid 82,85 kr på onsdagen.

Kepler Cheuvreux höjer däremot riktkursen för Elekta till 105 kr från 94 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av Bloomberg. Elekta stängde på 88 kr på onsdagen.

SEB Equities sänker sin rekommendation för MQ till sälj från behåll. Riktkursen sänks till 18 från 32 kr. Det skriver Bloomberg First Word. MQ stängde på 21,65 kr på onsdagen.

Danske Markets inleder bevakning av Catena Media med köp-rekommendation och riktkurs 151 kr. Det framgår av en analys. Senast betalt för Catena Media-aktien var närmare 124 kr.

Redeye inleder bevakning av First North-listade Gapwaves, som utvecklar vågledar- och antennprodukter, med ett rimligt värde, ”fair value”, om 19 kr per aktie. Det framgår av en analys daterad 14 mars. I ett värsta-scenario, ”bear case”, stannar värderingen redan vid 6,50 kr per aktie medan i ett bästa-scenario, ”bull case”, uppgår värderingen till 43 kr per aktie, framgår det vidare. Senast betalt för aktien var knappt 23 kr. Redeyes analyser är ofta utförda på uppdrag av, och finansierade av, bolaget som analyseras.