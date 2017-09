Här är torsdagens färska aktierekommendationer

”Nedslående utsikter för Ericsson”

Societe Generale sänker riktkursen för Ericsson till 46 kronor från 56 kr. Rekommendationen behåll upprepas.

Carnegie går ett steg längre och nedgraderar Ericsson till sälj, från tidigare behåll, och sänker riktkursen till 39 kr, ned från tidigare 53 kr.

Carnegie hävdar att det finns en stor risk för att Ericsson måste sänka kostnaderna under flera år om bolaget inte kan hitta tillväxt, vilket knappast är förhållanden där uthållig resultattillväxt kan skapas.

"Vi ser också ett antal risker i aktien, inklusive en möjlig aktieemission och en potentiell stor bot från amerikanska myndigheter, såväl som avsevärda nedgraderingar i konsensus", skriver banken i en analys daterad på torsdagen.

"Kortfattat, vi tror att utsikterna för Ericsson och dess aktiekurs är nedslående", skriver Carnegie om sin rekommendationssänkning.

Dubbla sänkningar för Fingerprint

Carnegie har sänkt sin riktkurs för Fingerprint Cards till 16 från 22 kr och upprepar sin säljrekommendation.

Det framgår av en analys publicerad strax efter börsens stängning på onsdagen, då Fingerprint stängde på kursen 23,55 kr, vilket var en uppgång med 3,6 procent för dagen.

Vinsten per aktie 2019 estimeras till 1:10 kr, mot 1,60 i analyshusets förra bedömning.

"Snabb marknadsandelsförlust, priserosion och bruttomarginalpress kombineras med alltjämt höga förväntningar, vilket får oss att tro att FPC ännu inte har sett botten", skriver Carnegie, och fortsätter:

"Vidare bådar nya smartphonetrender inte gott för bolagets konkurrenskraft, och nya vertikaler skapas inte tillräckligt snabbt."

Analyshuset Redeye sänker sitt motiverade värde för Fingerprint Cards i ett basscenario från 52 till 27 kr per aktie. Det framgår av en uppdatering från Redeye efter bolagets vinstvarning i måndags. I ett mer pessimistiskt scenario sänks det rimliga värdet ("fair value") från 22 till 10 kr.

Redeye har sänkt sina prognoser för biometribolagets rörelsevinst under perioden 2017-2019 med i snitt 67 procent.

".. och vi ser inget annat val än att också sänka våra långsiktiga estimat då vi har haft helt fel", skriver Redeye i analysuppdateringen med titeln "Another slap in the face".

Högre riktkurs i betald analys

Redeye höjer sitt rättmätiga värde för spelbolaget Stillfront, i ett basscenario, till 134 kronor från tidigare 129 kronor. Redeyes värdering spänner från 54 kronor per aktie i ett "bear-case" till 224 i ett "bullcase".

Redeyes analys är så kallad uppdragsanalys där bolaget betalar Redeye för att genomföra analysen.