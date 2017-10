Här är torsdagens aktieanalyser

UBS sänker sin rekommendation för Nordea till neutral från köp. Riktkursen sänks till 110 från 117 kr. Nordea stängde på 110,30 kr på onsdagen.

UBS har parallellt sänkt norska DNB från köp till neutral och höjt Danske Bank från neutral till köp.

Carnegie sänker sin rekommendation för Fagerhult till sälj från behåll.

Barclays Capital sänker riktkursen för Ericsson till 46 kr från 50 kr. Rekommendationen jämvikt upprepas. Aktien stängde på 46,54 kr på onsdagen.

Barclays Capital höjer riktkursen för Enquest till 2,45 kr från 1,66 kr. Rekommendationen undervikt upprepas. Aktien stängde på 2,73 kr i Stockholm på onsdagen.

Pareto Securities sänker riktkursen för Catena Media till 113 kr från 118 kr inför bolagets kvartalsrapport, men behåller rekommendationen köp.



"Samtidigt som vi är positiva till tolvmånaderscaset, pekar ledningens kommentarer efter Q2-rapporten på ett något långsammare tredje kvartal, och vi är därför något försiktiga inför rapporten", skriver Pareto i en analys.



Pareto noterar de mediaspekulationer om nyemission som följt den senaste tidens insiderförsäljningar av huvudägaren Optimizer Invest.



Givet tidpunkten för insynsförsäljningarna i slutet av det tredje kvartalet räknar Pareto inte med några negativa nyheter i rapporten, heter det.



Förvärv bör addera cirka 1,5-2 miljoner euro till tredje kvartalets försäljning men den långsammare sommarperioden kan ha påverkat kvartalet. Marginalerna kommer att hållas tillbaka av att Catena Media fortsätter att investera i kvalitativt redaktionellt innehåll - en strategi som Pareto gillar.



"Medan vi tror att det mest negativa sentimentet är inprisat, anser vi att tredje kvartalet inte kommer att bli något stort kvartal då intäktsmodellsskiftet bör visa sig under 2018. Men tecken på att intäktsmodellförändringen visar sig redan under under fjärde kvartalet i år och/eller första kvartalet nästa år bör återställa investerarnas förtroende", skriver Pareto.