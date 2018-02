Här är tisdagens aktieanalyser

Nordea Markets höjer riktkursen för Fenix Outdoor till 1 150 kr från 1 000 kr. Rekommendationen köp upprepas.

Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Ratos till 41 kr från 51 kr. Rekommendationen köp upprepas.

Berenberg Bank höjer riktkursen för AAK till 745 kr från 670 kr. Rekommendationen behåll upprepas.

Redeye inleder bevakningen av Starbreeze med ett värderingsintervall på 5-32 kr och ett så kallat basvärde på 14 kr.

"Starbreeze har byggt en stabil grund för att växa de närmaste tre åren med potentiellt starka kassaflöden från flera spel och affärsområden. Genomsnittlig försäljningstillväxt under 2018-2026 på 25 procent. Vi räknar med en kraftig ökning under perioden 2018-2020 drivet av nya spelsläpp inom både Games and Publishing. Vi anser vidare att bolagets goda rykte inom industrin samt att framgångarna med till exempel OTWD kommer leda till nya avtal med starka IP:n, vilket håller uppe den långsiktiga tillväxten i bolaget", skriver Redeye.

Redeyes analys är ofta utförda å uppdrag av, och finansierade av, bolaget som analyseras.