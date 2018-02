Här är SEB:s favorit bland spelbolagen

SEB menar att det nu är ett bra tillfälle att skriva in sig i Evolution Gamings ägarböcker.



Livekasinobolagets marginaler verkar förvisso sjunka under det första halvåret i år på grund av omfattande investeringar i nya studios. Men detta bör rimligen betala sig redan under senare delen av 2018, enligt banken.



"Bolagsledningen har också sagt att de har för avsikt att ta klivet in i New Jersey under året givet de positiva signalerna från den amerikanska marknaden gällande en liberalisering av nätspel. Enligt vår mening finns det mycket tillväxtpotential kvar i Evolution Gaming", skriver banken.



Vad gäller allmänna spaningar inom bettingsektorn för 2018 tror SEB på att trenden med starka sportbok och svagare kasinodel fortsätter i närtid. Under det andra kvartalet antas speloperatörerna skruva upp sin marknadsföring inför sommarens ryska fotbolls-VM.



Den planerade omregleringen av spelsektorn i Sverige och Nederländerna kan komma att kasta en skugga över bolagen under det andra halvåret, enligt sektoranalysen. Här har bedömare flaggat för förseningsrisker kring införandet av de nya spellagstiftningarna.



På pluskontot hamnar en tänkbar konsolidering inom sektorn samt att den amerikanska bettingmarknaden äntligen börjat röra på sig, påpekar SEB.



Övriga aktier med köpråd är Leo Vegas, Kindred, Net Ent, Mr Green samt Kambi. Betsson får nöja sig med behåll.