Här är onsdagens aktieanalyser

New Street Research uppgraderar både Tele2 och Com Hem till köp, från tidigare neutral.



För Tele2 höjs riktkursen till 123 kr (95) och riktkursen för Com Hem dras upp till 162 kr (122).

Deutsche Bank höjer sin rekommendation för Nordea till behåll från sälj. Riktkursen höjs till 10,90 från 10,50 euro. Det motsvarar cirka 108 kr.

Pareto Securities sänker sin rekommendation för Stillfront till behåll från köp. Riktkursen höjs till 127 från 100 kr. Stilfront steg 12 procent till 133,25 kr på tisdagen efter bolagets rapport för det tredje kvartalet.

Bank of America Merrill Lynch sänker sin rekommendation för Boliden till underperform från neutral. Riktkursen är nu 240 kr.

ABG Sundal Collier sänker riktkursen för Moberg Pharma igen, denna gång till 25 kr från 28 kr. Rekommendationen sälj upprepas. Föra veckan sänkte analyshuset riktkursen till 28 kr från 33 kr.



Moberg Pharma föll 10 procent i onsdags förra veckan efter förseningar i fas 3-studien med läkemedelskandidaten MOB-015 för behandling av nagelsvamp. Och i måndags rapporterade specialistläkemedelsbolaget vilket uppenbarligen heller inte föll aktiemarknaden i smaken då aktien föll 6 procent till.



ABG hänvisar till klen försäljning och marginal samt negativ organisk tillväxt efter att ha granskat rapporten.