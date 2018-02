Här är måndagens färska analyser

Nordea Markets sänker sin rekommendation för ABB till behåll från köp. Det framgår av en analys. Nordea publicerar inte riktkurser i samband med sina behållrekommendationer, men däremot ett ”rimligt värde” (fair value). Enligt detta är ABB värt 199,70 kr per aktie, drygt 2 procent mer än fredagens stängningskurs. Nordea, vars ABB-analytiker nyligen tillträtt från Deutsche Bank, anser att verkstadskonglomeratet befinner sig i en positiv sits i takt med att olje- och gasmarknaderna förbättras och efterfrågan från processindustrin har bottnat ur.

Den tyska banken DZ Bank har däremot höjt sin rekommendation för ABB till köp, från tidigare behåll. Det framgår av Bloomberg-systemet. Riktkursen höjs från 24,50 till 26,30 schweizerfranc, motsvarande cirka 226 kr. ABB-aktien stängde på 195 kr i fredags i Stockholm.

Analyshuset Redeye sänker sitt bedömda värde för Fingerprint Cards i ett så kallat basscenario till 12 kr per aktie, från tidigare 24 kr. Det framgår av en uppdatering per den 11 februari. Det bedömda värdet i ett mer negativt scenario, ”bear case”, uppgår till 7 kr (ned från 10) samtidigt som Redeyes mer optimistiska scenario, ”bull case”, ger ett värde om 25 kr (tidigare 48). Redeye konstaterar att marknadsvolymen under 2017 blev klart lägre än väntat och att ingen större tillväxt är att vänta. Samtidigt ska bolaget sänka sina rörelsekostnader med 360 miljoner kr vilket enligt Redeye är en stor utmaning i en bransch som präglas av ”innovate-or-die”.

Pareto Securities höjer riktkursen för Catena Media till 142 kr från 125 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. Catena Media-aktien stängde på 122,50 kr i fredags och kursen har gått upp med 18 procent sedan årsskiftet.

Nordea Markets höjer rekommendationen för Kinnevik till köp från behåll. Riktkursen är 330 kr. Det framgår av en analys.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties är fortsatt köpvärd då läget på Stockholms bostadsmarknad kan tänkas stärkas under innevarande år. Det skriver Pareto i en analys efter fredagens bokslut för 2018. Riktkursen 55 kr per aktie anges (65), att jämföra med rådande kurs om 33 kr aktien.

"Trots att vi sänker vinstestimaten för 2018 tror vi att bostadsmarknaden kommer att stärkas under året vilket i sin tur kan vända på sentimentet för utvecklare. Investerares riskaversion till inte minst Oscar Properties kommer att minska medan bolaget visar starka kassaflöden och lägre nettoskuld under året. Vi antar att det andra halvåret 2018 kommer att bli starkare än det första halvåret ur vinstperspektiv", skriver Pareto.

Att estimaten revideras ned har att göra med tre projektförseningar, mer avvaktande inställning till nya projektstarter.

"Byggnation av Norra Tornen Helix-projektet ser inte ut påbörjas förrän årets andra halvår, mot vårt estimat om det fjärde kvartalet 2017. Det påverkar vinstavräkningen under 2018 negativt. En del av vinstavräkningen trycks därmed från 2018 till 2019", skriver Pareto.

ABG Sundal Collier sänker däremot sin rekommendation för Oscar Properties till behåll från köp. Riktkursen sänks till 40 från 60 kr. Det skriver Bloomberg First Word. Aktien i bostadsutvecklaren stängde på 31,85 kr i fredags och kursen har fallit med drygt 19 procent senaste månaden och 54 procent det senaste halvåret.

ABG Sundal Collier höjer sin rekommendation för Mekonomen till köp från behåll. Riktkursen ligger kvar på 165 kr. Det skriver Bloomberg First Word. Mekonomen-aktien stängde på 145,80 kr i fredags.

Jefferies International höjer riktkursen för Volvo till 210 kr från 190 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det skriver Reuters. Volvo stängde på 148,85 kr i fredags.

Carnegie höjer sin rekommendation för Bufab till köp från behåll. Riktkursen höjs till 115 från 105 kr.