Här är måndagens färska analyser

Carnegie höjer sin rekommendation för Recipharm till köp från behåll. Riktkursen höjs till 130 från 110 kr.

ABG Sundal Collier höjer sin rekommendation för Peab till behåll från sälj. Riktkursen är 80 kr.

Bland dagens förlorare på börsen finns Raysearch som vinstvarnade förra veckan. I dag sänker dessutom Pareto aktien till sälj från behåll. Riktkursen sänks samtidigt till 120 kr från 186 kr. Trots att konsensus gått ned efter medicinteknikbolaget vinstvarning bedömer Pareto att snittprognoserna för det fjärde kvartalet 2018 fortfarande ligger för högt.

Pareto påpekar i sin analys att orderingången för det fjärde kvartalet också kan komma in på den svaga sidan efter indikationer om en tuffare konkurrens i USA. De operativa kostnaderna väntas kunna öka med ungefär 30-35 procent under 2017 och gå upp väsentligt under 2018 då bolaget investerar kraftigt i en utökad organisation.

Den amerikanska investmentbanken Stifel befinner sig innevarande vecka på resa, roadshow, med Lundin Petroleums vd Alex Schneiter i Texas och på den amerikanska västkusten.



Det framgår av en analys där banken upprepar sin köprekommendation och lyfter sin riktkurs till 220 kr från 200 efter förra veckans rapport från oljebolaget.



Banken menar att Lundin Petroleum är det främsta kvalitetsnamnet inom sitt gebit och pekar på att det finns en möjlighet till utdelning redan nästa år då Brent-priset nu letat sig över 60 dollar per fat.



"På det sätt som vi sett oljepriset röra sig under senare tid samt att jag är optimistisk kring oljepriset som jag tror kan lyfta till 70 dollar under 2018 så är det en möjlighet att vi kommer betala en utdelning innan Johan Sverdrup kommer i produktion", sade Alex Schneiter till Nyhetsbyrån Direkt i onsdags.



Lundin Petroleum har sagt att bolaget siktar på att betala utdelning när Johan Sverdrup-fältet påbörjar sin produktion i slutet av 2019 eller tidigare än så om Brent-priset etablerar sig över 60 dollar.



Stifel understryker vidare oljebolagets starka kassaflöden, finansiella flexibilitet samt att Edvard Grieg-fältet som står för huvuddelen av Lundin-bolagets oljeproduktion kan ha en extra uppsida, enligt analysen.