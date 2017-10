Här är måndagens färska analyser

Handelsbanken Capital Markets sänker sin rekommendation för Hexagon till minska från öka.

Deutsche Bank sänker sin rekommendation för Hexagon till behåll från köp. Riktkursen 440 kr upprepas.

Från ytterligare tre andra banker syns riktkurshöjningar och upprepade rekommendationer för Hexagon. Barclays höjer riktkursen till 410 från 360 kr och upprepar rekommendationen jämvikt. Nordea höjer sin riktkurs från 450 till 482 kr och upprepar "köp". JP Morgan höjer riktkursen till 440 från 400 kr och upprepar "neutral".

Nordea Markets höjer sin rekommendation för Coor till köp från behåll. Riktkursen är 74 kr.

Carnegie höjer sin rekommendation för Sweco till köp från behåll. Riktkursen sänks till 210 från 220 kr.

SEB Equities höjer sin riktkurs för Kindred till 125 kr från tidigare 108 kr. Rekommendationen om köp upprepas.

SEB Equities sänker sin rekommendation för Nobia till behåll från köp. Riktkursen sänks till 70 från 105 kr.

SEB Equities höjer sin rekommendation för Kambi till behåll från sälj efter fredagens delårsrapport. Riktkursen höjs till 75 från 66 kr.

Barclays Capital höjer sin rekommendation för SKF till jämvikt från undervikt. Riktkursen höjs till 190 från 155 kr.

"Inget har förändrats i vår försiktiga syn på kullagerbranschen och dess strukturella utmaningar. Men SKF:s cykliska medvind är helt enkelt för stark för att ignoreras", motiverar banken sin rekommendationshöjning.

Pareto Securities sänker riktkursen för Oscar Properties till 65 kr från 114 kr. Rekommendationen köp upprepas.

"Vi tycker att investerare bortser från den framtida vinstredovisning från de 1 071 enheterna under produktion, av vilka 925 (86 procent) redan sålts och kommer att generera projektvinster under hela byggtiden. Därutöver kommer färdigställandet av 724 enheter under 2018 att generera signifikanta kassaflöden", skriver Pareto.

Den stora riktkurssänkningen motiveras samtidigt av bolagets sänkta prognos för innevarande helår, förväntad inbromsning i försäljningstakten av bostäder samt av bolagets försiktigare hållning till att starta nya projekt.

ABG Sundal Collier sänker också riktkursen för Oscar Properties fast till 60 kr från 90 kr. Rekommendationen köp upprepas. ABG konstaterar att en hög andel sålda enheter under tredje kvartalet lyfte Oscar Properties balansräkning.

Oscar Properties-aktien handlas kring 40 kr på måndagen. Kursen har gått ned med 50 procent det senaste halvåret.