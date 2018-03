Här är måndagens aktieanalyser

Pareto Securities inleder bevakning av Storytel med rekommendation köp och riktkurs 105 kr.

Danske Bank Markets inleder bevakning av HMS Networks med rekommendationen köp.

Pareto Securities höjer riktkursen för Elekta till 95 kr från 82 kr. Rekommendationen köp upprepas.

Deutsche Bank höjer sin rekommendation för Africa Oil till behåll från sälj. Africa Oil-aktien har backat nästan 10 procent sedan årsskiftet och med nästan 23 procent det senaste halvåret.

Analyshuset Redeye har höjt sin värdering ("fair value") för G5 Entertainment till 464 kr i ett så kallat basscenario, en uppjustering från 397 kr.

"Ledningen kommer troligen att fortsätta investera i tillväxt, mer aggressivt än vi tidigare bedömt", skriver Redeye i analysen med titeln "The growth saga continues".

G5-aktien stängde på 297,60 kr i fredag och kursen har backat med nästan 15 procent den senaste månaden.

Redeye har också höjt sin värdering ("fair value") för Global Gaming till 49 kr per aktie i ett så kallat basscenario, en höjning från tidigare 41 kr. Det framgår av en analys av Global Gaming, som driver verksamhet under bland annat under varumärket Ninja Casino, från den 4 mars.

Höjningen motiveras av bolagets licens i Estland, lanseringen av det nya varumärket och den pågående utvärderingen av nya marknader. Redeyes värderingsintervallet för aktien är nu 21-75 kronor, en förändring från 17-69 kronor.



Redeyes analyser är ofta utförda på uppdrag av, och finansierade av, bolaget som analyseras.Deutsche Bank har sänkt riktkursen för Rovio till 3,70 euro från tidigare 9,50 euro. Rekommendationen behåll upprepas. Aktien stängde på 4,54 euro på fredagen på börsen i Helsingfors.

Den finska spelutvecklaren Rovio, känt för spel som Angry Birds, har fallit kraftig under senare tid. Försäljningen för 2018 har i en prognos av bolaget visat sig vara betydligt lägre än vad marknaden väntat sig. Detta skedde i samband med att bolaget lämnade preliminära siffror för det fjärde kvartalet den 22 februari. Aktien sjönk nästan 50 procent på detta besked. I förra veckan föll aktien ytterligare 8 procent efter att bolaget meddelat att spelchefen lämnar bolaget.