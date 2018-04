Handelsbanken något sämre än väntat

Handelsbankens rörelseresultat blev 5.161 miljoner kronor i det första kvartalet. Det kan jämföras med förväntade 5.249 miljoner, enligt Inquiry Financial.

Räntenettot uppgick till 7.648 miljoner kronor, jämfört med väntade 7.648 miljoner, och provisionsnettot blev 2.461 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.427 miljoner.

Räntenettot som väntat

Handelsbankens räntenetto sjönk 2 procent under det första kvartalet, jämfört med föregående kvartals 7.777 miljoner kronor, och uppgick till 7.648 miljoner kronor. Väntat enligt Inquiry Financial var just 7.648 miljoner kronor. Justerat för den höjda resolutionsavgiften ökade räntenettot med 1 procent.

Högre utlåningsvolymer bidrog positivt med 83 miljoner kronor samtidigt som utlåningsmarginalerna i kontorsrörelsen minskade räntenettot med 17 miljoner kronor.

Räntenettot från inlåningen steg med 60 miljoner kronor, främst förklarat av förbättrade marginaler på hemmamarknaderna utanför Sverige.

Att första kvartalet hade två dagar färre än jämförelsekvartalet minskade räntenettot med 69 miljoner kronor. Valutakurseffekter ökade räntenettot med 46 miljoner kronor.

Statliga avgifter ökade med 191 miljoner kronor till 695 miljoner kronor till följd av höjd resolutionsavgift.

Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek minskade räntenettot med 28 miljoner kronor.

Räntemarginalen, uttryckt som räntenetto i förhållande till totala tillgångar, minskade något och uppgick till 1,07 procent (1,08).

Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 2 procent, eller 44 miljarder kronor, till 2.110 miljarder kronor. Valutakurseffekter ökade medelvolymen med 13 miljarder kronor.

Såväl hushålls- som företagsutlåningen steg med 2 procent. Den totala medelvolymen in- och upplåning minskade med 1 procent till 1.063 miljarder kronor. Valutakurseffekter påverkade medelvolymen positivt med 6 miljarder kronor.

Hushållsinlåningen steg med 1 procent och medelvolymen företagsinlåning minskade med 3 procent.

Provisionsnettot minskade 2 procent till 2.461 miljoner kronor (2.501). Här var 2.427 miljoner väntat enligt Inquiry Financial.

"Minskningen förklaras främst av lägre fondförvaltningsprovisioner samt säsongsmässigt lägre betalningsprovisioner under första kvartalet", skriver Handelsbanken.

Fondförvaltningsprovisionerna minskade med 6 procent till 889 miljoner kronor (946). Av nedgången förklaras 38 miljoner kronor av att förvaltningsavgifter i diskretionär förvaltning har reducerats i och med införandet av Mifid 2 från och med 2018. I gengäld ökade avgifterna från depå och övrig kapitalförvaltning med 23 procent till 245 miljoner kronor (200).

Courtageintäkterna minskade till 181 miljoner kronor (207), vilket delvis förklaras av att diskretionär förvaltning i och med Mifid 2 inte genererar courtageintäkter utan motsvarande intäkter redovisas istället som rådgivningsprovisioner.

Rådgivningsintäkterna steg till 62 miljoner kronor (36).

Betalningsprovisionerna netto sjönk till 442 miljoner kronor (482), varav nettot från kortverksamheten minskade till 275 mkr (304) till följd av säsongsmässigt högre intäkter i jämförelsekvartalet.

Kärnprimärkapitalrelationen sjönk

Handelsbankens kärnprimärkapitalrelation påverkades under det första kvartalet negativt av stigande utlåningsvolymer, en förändring av pensionsnettot samt införande av nya riskviktsgolv i Storbritannien. Det framgår av bankens delårsrapport.

SHB:s kärnprimärkapitalrelation sjönk oväntat till 21,6 procent under det första kvartalet. Väntat enligt Inquiry-konsensus var en oförändrad nivå om 22,7 procent från årsskiftet.

Stigande utlåningsvolymer minskade kärnprimärkapitalrelationen med 0,4 procentenheter.

Förändringen av pensionsnettot minskade kärnprimärkapitalrelationen med 0,3 procentenheter främst på grund av att diskonteringsräntan för svenska pensionsförpliktelser sänktes.

Införandet av nya riskviktsgolv i Pelare 1 för "Special Property Lending" i Storbritannien under första kvartalet minskade kärnprimärkapitalrelationen med 0,4 procentenheter. Motsvarande kapitalkrav fanns tidigare i Pelare 2.