Två orsaker till börsrekordet

Efter en lätt nedgång på tisdagen rekylerade börsen på onsdagen, som procentuellt blev den bästa på över två månader.

OMXS30 ökade 1,8 procent till 1.650,6, men omsättningen var låg, bara 13,4 miljarder kr. Detsamma gällde andra jämförbara börser i Europa som omsatte 20 till 30 procent lägre än snittet det senaste kvartalet.

– Nedgången sedan toppnivån i juni var cirka 3 procent fram till och med tisdag. Då menade många att börsen var övervärderad, men rekylen senaste tre till fyra veckorna har gjort köparna mer intresserade igen. Fortfarande gäller ju att räntepapper är ett sämre alternativ, säger Privata Affärers börskommentator Magnus Alfredsson.

Eftersom rapportfloden intensifieras om bara ett par dagar är det normalt med spekulationer i bra siffror, menar han.

– Just denna gång har alla dessutom första kvartalets rapporter i färskt minne. De var klart bättre än väntat med framför allt stigande vinster och bättre marginaler, säger Magnus Alfredsson.

Börserna i USA har särskilt de senaste två dagarna präglats av nyheten om president Trumps son Donald Trump Jr som erkände att han haft ett möte med en advokat kopplad till Kreml under valrörelsen förra hösten. På onsdagen tappade plötsligt dollarn fart och guldet steg kraftigt, från nivån under 1210 till över 1220 dollar per uns.

Trots det stängde Dow Jones industriindex på plus 0,6 procent på onsdagen medan Nasdaq kompositindex ökade 1,1 procent. Enligt Nyhetsbyrån Direkt var samtliga sektorer i S&P 500 upp, mest IT och fastigheter. Även i USA drar rapportsäsongen igång i dagarna.

Enligt CNBC har analytiker vid Citi kommenterat att avslöjandena om Donald Trump Jr:s emailaffär påverkat investerarnas kalkyler.

"Vi tror att ett riksrättsförfarande ligger närmare nu än tidigare – även om det inte är vår primära bedömning”, säger Citianalytikern och tillägger att när en representant för en främmande makt blandar sig i det amerikanska valet ökar risken för att kontakterna bedöms som ”förräderi, spionage eller konspiration”.

Förutom eventuella politiska konsekvenser anser många bedömare att sentimentet successivt påverkas negativt hos investerarna.

– Det lilla stöd som fanns kvar för en stark dollar den här veckan avdunstade snabbt, säger Stephen Innes, senior trader på tradingfirman OANDA till CNBC.

Trots det nådde Dow Jones ytterligare en toppnivå i veckan.