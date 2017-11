Glädjebeskedet som får aktien att rusa

Paretos analytiker bedömer att det här är en av de viktigaste milstolparna för bolaget i deras strävan att göra EVLP till standardbehandling och därigenom utöka antalet tillgängliga organ för transplantation.



Pareto har en köprekommendation för Xvivo med en riktkurs på 120 kr. På tisdagsförmiddagen handlades aktien för runt 93,50 kr, en uppgång på nästan 10 procent.

Steg på vägen mot fullt godkännande

Xvivo Perfusions tre ersättningskoder (reimbursement) för organevaluering av lungor med den så kallade EVLP-metoden, som gäller från årsskiftet, bedöms vara ett steg på vägen för att göra metoden till standardbehandling.



Vad återstår för att det här ska bli standardbehandling?



"Det här är en av de stora milstolparna för att nå det vi kallar 'gold standard' som är vårt stora mål där Perfadex (Xvivos lösning för organförvaring, reds anm) är i dag. Vi jobbar stenhårt för att XPS och Steen Solution också ska komma till USA. Det här är nog ett utav de viktigaste stegen även om det inte är det enda. Det kräver också vid varje sjukhus att det sker en viss förändring i arbetsmetodik när man gör en EVLP", säger Xvivo Perfusions finanschef Christoffer Rosenblad till Nyhetsbyrån Direkt.



De tre ersättningskoderna ger enligt Christoffer Rosenblad sjukhusen ersättning för varje moment i behandlingen och förenklar även sjukhusens ansökningsprocess för att få ersättning.



"Det är ett hinder för användningen i dag som efter 1 januari 2018 kommer att vara borttaget. Även om EVLP till viss del har ersättning i dag är det inte heltäckande och det är framförallt väldigt krångligt för sjukhusen att söka om ersättning", säger Christoffer Rosenblad.



Utrustningen i form av XPS-systemet och lösningen Steen Solution har i dag ett så kallat HDE-godkännande i USA (Humanitarian Device Exemption). I somras slutfördes rekryteringen till den så kallade Novel-studien som kommer att utgöra underlag för ett besked om ett fullständigt godkännande så kallat PMA (pre-market approval) hos den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA.



I USA är cirka 98 procent av donatorerna i dag hjärndöda och cirka 2 procent hjärtdöda donatorer.



"Mycket av den forskning som sker och den aktivitet som vi ser i USA är att EVLP kommer att användas mer och mer på det som kallas hjärtdöda donatorer eller DCD (Donation of the cardiac or circulatory death)", säger Christoffer Rosenblad.