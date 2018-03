Getinge faller efter säljråd

Det framgår av en analys som släpptes på onsdagen i vilken rekommendationen sänks från köp till sälj, en sänkning Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat om tidigare på onsdagsförmiddagen.



Nordeas kostnadsanalys mynnar ut i att banken ser mer försiktigt på Getinges utveckling under den resterande delen av 2018.



"Vi ser fortfarande utrymme för förbättringar i brutto- och i den justerade ebita-marginalen, men i en mycket mindre utsträckning än vad som för närvarande förväntas enligt konsensus", skriver Nordea.



Banken konstaterar att Getinge under 2017 tog kostnader som tidigare slussades vidare till den tidigare divisionen Arjo som nu är avknoppad.



"Vi tror nu att det kommer att ta längre tid att montera ned dessa kostnader", skriver Nordea som spår att dessa "negativa synergier" från avknoppning kommer att bestå under hela 2018.



Nordea ser fortfarande ljust på medicinteknikbolagets organiska tillväxt och pekar här bland annat på att orderingången steg organiskt med nästan 7 procent i det fjärde kvartalet. Banken tror att bolaget kan nå sin guidning om en organisk försäljningstillväxt om 2-4 procent redan under 2018. Men det räcker inte med tanke på kostnadstrenden. Nordea har därför sänkt sin prognos för årets justerade ebita-resultat och banken ligger enligt egen utsago 6 procent under SME Direkts konsensus för helåret, och ännu mer än så vad gäller resultatet för det första kvartalet.



Nordea har även sänkt riktkursen, från 140 till 95 kronor. Den nya riktkursen motsvarar en rabatt om 20 procent i förhållande till bankens kassaflödesbaserade värderingsmodell och det motiveras med en ovanligt stor osäkerhet i estimaten.



Getinge handlas kring 96:50 kronor vid lunchtid på onsdagen, motsvarande en nedgång med drygt 7 procent för dagen.

Följ aktien här: