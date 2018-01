Analytikerna hade i genomsnitt siktat på ett ebita-resultat om 1 617 miljoner kr, enligt SME:s sammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 7 371 miljoner kr (7 434). Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 7 310 miljoner, enligt SME Direkt.

Orderingången uppgick till 6 624 miljoner kr (6 473), förväntat var 6.548 miljoner.

Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie (1,75). Analytikerna hade i snitt väntat sig 1, 76 kr, enligt SME Direkt.

Vd:n missnöjd med resultatet

Getinges ebita-resultat, före förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader, under det fjärde kvartalet är inte är tillfredsställande. Det skriver vd Mattias Perjos i rapporten.



"Rörelseresultatet påverkas negativt av koncerngemensamma kostnader som kvarstår efter utdelningen av Arjo. Vi griper oss an detta genom att stegvis sänka våra rörelsekostnader i relation till försäljning. De engångskostnader som belastar kvartalets bruttoresultat utgörs främst av nedskrivningar av ett antal kapitaliserade forskningsprojekt och nedskrivningar av varulager", skriver vd.



Under det fjärde kvartalet har förbättringsarbetet relaterat till förlikningsavtalet med FDA fortsatt på samtliga berörda produktionsenheter, i enlighet med plan framkommer det vidare.



Mattias Perjos fortsätter:



"2017 har varit ett år med omfattande förändringar för Getinge i form av uppdatering av vår strategi och nya finansiella mål, omorganisation, en nyemission samt utdelning av Arjo. Vi går in i 2018 med dessa bitar på plats och vi kommer nu att ytterligare kunna fokusera på ständiga förbättringar i verksamheten relaterat till våra kunder, kvalitetsarbetet och affären som helhet."