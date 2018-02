G5 Entertainment växer rejält

G5 redovisar ett resultat efter skatt på 13,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (7,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:56 kronor (0:89).

Rörelseresultatet blev 15,9 miljoner kronor (7,3). Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar av immateriella tillgångar och goodwill uppgående till -4,5 miljoner (-0,8). Justerat för nedskrivningarna var rörelseresultatet 20,4 miljoner (8,1).

Nettoomsättningen uppgick till 357 miljoner kronor (185).

En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (0:75).

Marknadsföring ska lyfta intäkter till ny nivå

G5 Entertainments kostnader för försäljning och marknadsföring ökade till 125 miljoner kronor (50,4) under det fjärde kvartalet. Dessa kostnader påverkas primärt av satsningar för användarförvärv som uppgick till 120 miljoner (47,1). Kostnader för användarförvärv, som andel av intäkterna, ökade från 26 procent under det fjärde kvartalet 2016 till 34 procent under samma period 2017.

"Under två år har vi använt det fjärde kvartalet som booster. En booster är, för oss, ett kvartal där vi rider på ett säsongsmässigt starkt resultat, ökar våra marknadsutgifter och samtidigt lyfter intäkterna till en ny nivå. Därefter kan vi återgå till en normal, eller till och med högre, vinstmarginal nästkommande kvartal, men då alltså från en större intäktsbas. Det var vad vi gjorde första kvartalet 2017 och vad vi förväntar oss att göra första kvartalet 2018", skriver G5:s vd Vlad Suglobov i rapporten.