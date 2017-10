G5 Entertainment: Valutaeffekter sänker tillväxten

G5 Entertainment uppskattar att intäkterna under tredje kvartalet uppgick till cirka 265 miljoner kronor, baserat på tillgängliga försäljningssiffror.



Det motsvarar en försäljningstillväxt om 110 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2016, men en nedgång jämfört med andra kvartalet i år då intäkterna uppgick till 276 miljoner kronor.



"Vi kommenterar normalt sett inte valutaförändringar, men det här kvartalet är speciellt. Sedan början av året har kronan stärkts mot USD och JPY, de två valutor som nu står för cirka 70 procent av bolagets intäkter. Detta påverkade vår tillväxt negativt under det första halvåret men den sekventiella tillväxten i svenska kronor var fortfarande otroligt stark", kommenterar vd Vlad Suglobov i ett pressmeddelande.



Under det tredje kvartalet har trenden fortsatt med en kraftig förstärkning av kronan mot USD och JPY.



"Samtidigt som kronan stärkts under kvartalet har vår sekventiella tillväxt kommit ner mot mer normala nivåer, 6 procent i USD enligt våra interna intäktsrapporter. Så även om vi ser en hälsosam tillväxt var den inte tillräcklig för att kompensera den starkare kronan i just det här kvartalet, som en följd av detta har den sekventiella tillväxten vänt till negativa siffror, trots en positiv underliggande utveckling", säger vd.