Friskvårdskedjan ger utdelning

Actic redovisar ett resultat efter skatt på 1,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-19,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:10 kronor (-19:47).

Det justerade ebitda-resultatet blev 33,9 miljoner kronor (25,7), motsvarande en marginal på 14,8 procent (11,9).

Nettoomsättningen uppgick till 229 miljoner kronor (216). Försäljningstillväxten var 6 procent varav 1 procent organisk.

Snittintäkten per medlem ökade med 3 procent till 349 kronor (338).

Rörelseresultatet blev 11,1 miljoner kronor (-10,3).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52,0 miljoner kronor (14,0).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (0:00).

Bra start på 2018



Actic har fått en bra start på 2018, en period som innebär högsäsong för bolaget. Det skriver bolagets vd Christer Zaar i bokslutet för 2017.

"Marknadsarbetet har också bidragit till en bra start på högsäsongen som vi ser fram emot ska ge en positiv effekt på helåret 2018. Under januari har vi sålt 13 procent fler medlemskort än under samma månad ifjol och medlemsbasen har ökat med närmare 7.500 medlemmar netto till omkring 232.000 vid månadens slut", skriver han i rapporten och tillägger att kortförsäljningen i jämförbara enheter ökade med drygt 4 procent under januari.

Actic driver cirka 178 friskvårdsanläggningar i Norden och Tyskland.