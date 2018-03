Techraset: ”Investerarna flyttar kapitalet från aktier”

Techaktier Techaktierna har rasat på Wall Street i veckan och ”techfrossan” har fortsatt i Asien. Fang-aktierna är under hård press. Det drabbar de stora tech-fonderna som tappat kraftigt i värde under senaste veckan. Korrektionen just nu beror bland annat på att investerare allokerar bort en del kapital från aktier, anser Swedbank Robur Ny Tekniks förvaltare Carl Armfelt.