Spararna fyllde på aktiefonder innan raset

Ibland blir tajmingen inte perfekt. Så kan man sammanfatta svenskarnas fondsparande under januari med stora insättningar i aktiefonder strax innan raset i februari.

Det totala nysparandet låg på 8,8 miljarder under januari. Men hela 12 miljarder netto sattes in i aktiefonder medan säkrare penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och obligationsfonder (långa räntefonder) noterade utflöden.

– Vi har under lång tid varit bortskämda med en stadigt uppåtgående börs och under januari var inflödet till aktiefonder fortsatt stort. De flesta sparar långsiktigt och regelbundet i aktiefonder och det kan vara bra att lyfta fram det synsättet nu när vi i början på februari blivit påminda om att börsen både kan gå upp och ner på kort sikt. Hur börsturbulensen påverkar fondsparandet kommer vi först att se i statistiken under nästa månad, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

Bland aktiefonderna var insättningarna störst i Globalfonder (+4,6 miljarder kr) medan Sverigefonder stod för det största utflödet (-959 miljoner kr).

Även tillväxtmarknadsfonder lockade. Bland annat noterades nettoinflöden till Kina, Asien, Ryssland och Östeuropa. Däremot tog spararna ut pengar från Indienfonder.