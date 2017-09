Stor korrektion sänker Turkietfonder

Konstaterandet görs av Emre Akcakmak, portföljförvaltare på East Capital. Det finns flera skäl till den snabba nedgången under september, menar han.

– Många investerare har passat på att ta hem en stor vinst som de haft i turkiska tillgångar under året, säger han.

Vinsthemtagningen har varit så stor att stora delar av fondernas starka utveckling i år raderats på mindre än en månad.

Men det finns även politiska orsaker till den snabba tillbakagången under september.

– Motsättningarna mellan Turkiet och Tyskland och övriga EU har försämrat sentimentet, och de irakiska kurdernas historiska omröstning om självständighet har lett till riskaversion hos investerarna.

Den starka tillväxten i Turkiet har delvis drivits av olika stöd från regeringen, och just därför tror en del marknadsaktörer att ekonomin saktar in under hösten i avsaknad av ytterligare myndighetsstöd.

På det hela taget är Emre Akcakmak inte överraskad över att det blir en ordentlig marknadskorrektion efter en ”hisnande 48-procentig utveckling” på kort tid.

– Vi kommer framgent att fokusera huvdsakligen på utvecklingen relativt de irakiska kurdernas omröstning eftersom Irak är Turkiets näst största exportmottagare. Dessutom ser vi på den ekonomiska utvecklingen och vad den kan ge utan stora nya regeringsstöd, säger han.

Det har svängt ordentligt kring tillväxtmarknaderna under några år. Under fjolåret var de kraftfullt på väg tillbaka efter fem svåra år. Av de bästa fonderna totalt under våren ifjol var 80 procent tillväxtmarknadsfonder.

Med på topp-50-listan över alla fonder hos Morningstar fanns då även fyra turkiska fonder, varav den bästa, UBAM Turkish Equity A ökatde 8,6 procent på en månad – och 13,3 procent på ett drygt kvartal.

Erdogans tydliga mål att ändra på konstitutionen har därefter resulterat i såväl politisk instabilitet som oro på marknaderna och börsen. Det var den 16 juli ifjol som den misslyckade militärkuppen inleddes, vilken resulterade i Erdogans stora utrensningar i olika samhällsskikt och branscher.

Marknaderna fick hicka, men den lade sig redan inom en vecka. Börsen i Istanbul hämtade igen 10 procent av raset och den turkiska liran var nästan omedelbart upp 4 procent mot dollarn.

Kuppförsöket var varken slutet på Turkiet som investeringsland, eller början till en bättre fungerande demokrati i landet, kommenterade Emre Akcakmak på sin blogg efter kuppförsöket. Ekonomin fortsätter som tidigare, med en tillväxt kring 3 eller 3,5 procent under det här året, spådde han då.

– Medierna missar i hög utsträckning att det misslyckade kuppförsöket har en guldkant. I efterdyningarna minskar nu polariseringen i landet och hamnar helt enkelt i skuggan av den stora enigheten om att sluta upp kring demokratin, kommenterade han då.

Den turkiska ekonomin är motståndskraftig och Emre Akcakmak ser en fördel med de stora dipparna i landets ekonomi vilka har inneburit lägre värderingar, vilket i sin tur lett till att det i dessa lägen gått att få en väsentlig rabatt jämför med andra tillväxtmarknadsländer.

Tabellen nedan visar Turkietfondernas berg-och-dalbaneåkande under den senaste månaden.