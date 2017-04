Strategen: Därför bör tillväxtmarknaderna fortsätta upp

Börserna i världens tillväxtländer har haft en sämre utveckling än börserna på de utvecklade marknaderna under senare år.

”Men nu har de flesta parametrar ändrats till det bättre, vilket också syns i stigande börskurser”, skriver Johan Hagbarth i senaste numret av SEB:s marknadsbrev Placeraren.

Hagbarth ser flera skäl till att vara optimistisk eftersom konjunkturförbättringen inte enbart drivs av utvecklingen i USA, utan också i de flesta andra regioner.

Den kinesiska inbromsningen blir inte lika hård som befarats, utan i stället blir det sannolikt en liten uppväxling i den kinesiska ekonomin. Det har en positiv effekt på placerarnas syn på tillväxtmarknaderna som helhet.

En nyckelförutsättning för en positivare utveckling på tillväxtmarknaderna är också att råvarupriserna nu har slutat att falla. Det gynnar exportörerna, och av tillväxtmarknaderna är det inte minst Ryssland och Latinamerika som är beroende av råvaruexport.

När oljepriset just nu stabiliserat sig på en inte alltför hög eller alltför låg nivå, strax under 50 dollar per fat, får även ”importörerna får lite draghjälp”.

De två problemländerna Ryssland och Brasilien har också distanserat sig från den värsta lågkonjunkturen, samtidigt som Indien ökar farten.

Detta är några av skälen för att det ljusnar för tillväxtmarknaderna, är hans slutsats.

Några risker finns det ändå, framför allt vad den nu hundra dagar gamla presidenten till slut gör med sin egen valretorik kring handelsavtalen.

En annan risk är att konjunkturuppgången som alla räknar med kommer av sig. En del bedömare talar om att världsekonomin nu är på väg mot en recession som drabbar oss inom ett eller två år. Det skulle drabba tillväxtmarknadsländerna hårt. Men SEB ser inte recessionen som ett huvudscenario.

En ytterligare risk är att tillväxten skjuter fart alltför snabbt i USA. Det skulle sannolikt innebära att takten i räntehöjningarna där ökar, vilket drabbar många tillväxtmarknadsländer som har stora dollarskulder. Det skulle också skapa stora kapitalflöden in i USA, och stora flöden ut ur tillväxtmarknadsländerna.