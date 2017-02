Fingerprints vd: Köpet en offensiv affär

"Det var inte en defensiv, utan en offensiv, handling för oss. Det hade helt och hållet med vår strategi att göra. Vi vill expandera och tror på biometri. Det är ett steg på den vägen", säger Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson till Nyhetsbyrån Direkt.



Han pekar på Delta ID:s extremt stora iris-kunnande och lyfter fram att innovationskulturen i bolaget är liknanden den inom FPC. Kundbasen hos Delta ID var en annan faktor som lockade FPC.



"Vi har ju sedan tidigare Samsung som kund inom pc-segmentet. Nu får vi Samsung Mobile som kund", säger han.



Ökar det här möjligheterna för FPC att komma in på Samsung med sina fingeravtryckssensorer?



"Nu har vi Samsung Mobile som kund och vi pratar inte längre om en teoretisk möjlighet att komma in. Nu är vi inne. Sedan är det självklart att man måste bevisa sig", säger Christian Fredrikson.



I övrigt på Delta ID:s kundsida har Fingerprint Cards redan identifierat nya områden där möjligheter finns, som fordonsindustrin och den indiska regeringen. Delta ID:s iris-system är certifierat för användning i det biometriska identitetssystemet Aadhaar.



"Indiens regering kör det systemet för att registrera invånarna och nu håller Indonesien på att köra samma."



Fingerprint Cards har titta på hela marknaden i sin strategi att växa inom biometri. Bolaget kom fram till att iris-scanning är den bästa av de andra biometriska identifieringsteknologierna.



"Den fungerar bäst i olika situationer jämfört med det som finns på marknaden", säger Christian Fredrikson utan att vilja uppge om Fingerprint Cards tittar på att förvärva några andra teknologier.



När det gäller Delta ID-förvärvet börjar Fingerprint Cards erbjuda deras produkter till alla sina kunder omgående, men avsikten är att även kunna erbjuda multimodala lösningar som kombinerar irisigenkänning med fingeravtryckssensorer.



När kan en kombinerad lösning lanseras?



"Jag kan inte säga exakt när, men det är inte jättelångt bort", säger Christian Fredrikson.



Tar det två, fem eller tio år?



"Inom två år så klart, annars har vi inte gjort vår uppgift."



Christian Fredrikson uppger att Delta ID är i en kraftig tillväxtfas och omsätter "några miljoner dollar" med en positiv rörelsemarginal.



"När man tittar på externa bedömare väntas volymerna på fingeravtryckssensormarknaden dubblas under de kommande fem åren. Iris-volymerna väntas mer än fördubblas varje år under den perioden", säger han.