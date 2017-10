Uppgifter: Potentiell Fingerprintköpare drog sig ur

Budgivaren i fråga var ett private equity-företag, som ska ha fört preliminära diskussioner med Johan Carlström men sedan avslutat sina ansträngningar.

Enligt Bloomberg News sade Johan Carlström i en telefonintervju den 13 oktober att han inte har haft seriösa diskussioner angående ett uppköp sedan i augusti 2016. Men han tillade att om en budgivare var seriös skulle den behöva komma till honom, eftersom han har en kontrollpost i Fingerprint Cards.

"Jag har 'the corner in the house'", sade Johan Carlström till Bloomberg News.

"En potentiell köpare kan alltid hålla diskussioner med styrelsen, men styrelsen har inte mandat att initiera någonting. Sedan måste de gå till ägarna."

Fingerprint Cards talesperson Ulf Ritsvall vill inte kommentera uppgifterna medan Alexander Kotsinas, som sitter i Fingerprints styrelse, säger till Bloomberg News att han inte känner till om intresserade budgivare har hänvisats till den tidigare vd:n.