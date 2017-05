Fingerprint: Carnegie utesluter inte nyemisson

"Det kan leda till stigande skuld eller en nyemission", skriver Carnegie i fredagens not, där säljrekommendationen upprepas och riktkursen sänks från 25 till 22 kronor efter torsdagens kvartalsrapport.



"Priserna sjunker mer än vi väntade oss och lagret räcker längre", skriver analyshuset, och väntar sig inte att det andra halvåret i år kommer att utgöra någon dans på rosor jämfört med det utmanande första halvåret.



"Vi är möjligen nära en botten, men enligt konsensus väntas fortfarande en återgång till historiska volymer efter årets andra kvartal till 80-90 miljoner sensorer per kvartal. Det tror vi är osannolikt", skriver Carnegie efter att ha noterat ett överhäng på 80 miljoner enheter i värdekedjan, en siffra Fingerprint Cards vd Christian Fredrikson vid årets årsstämma den 20 april sade fanns vid årsskiftet.



Möjligheten att ta in kapital nämndes av Fingerprints styrelseordförande Jan Wäreby som ett argument för att fortsätta vara noterat på Stockholmsbörsen vid samma stämma, där en aktieägare argumenterade för att byta handelsplats och på så sätt få upp aktiekursen: avnotering från Nasdaq skulle innebära att "möjligheterna för framtida kapitalanskaffning stängs", sade ordföranden i sitt svar på varför så inte borde ske (han nämnde även att en avnotering är väldigt komplicerad, utdragen och kostsam).



Fingerprints likvida medel uppgick den 31 mars till 798 miljoner kronor, 364 miljoner kronor mindre än tre månader tidigare.