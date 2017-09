Det framgår av en uppdatering från Redeye efter bolagets vinstvarning i måndags.

I ett mer pessimistiskt scenario sänks det rimliga värdet ("fair value") från 22 till 10 kr.

Redeye har sänkt sina prognoser för biometribolagets rörelsevinst under perioden 2017-2019 med i snitt 67 procent.

".. och vi ser inget annat val än att också sänka våra långsiktiga estimat då vi har haft helt fel", skriver Redeye i analysuppdateringen med titeln "Another slap in the face".