Fingerprint: SHB höjer riktkursen

Mycket goda tillväxtmöjligheter har växt fram för 2018, skriver banken och hänvisar till nyheten om de förintegrerade sensorerna i fem Qualcomm Snapdragon-plattformar och med lätta jämförelsetal under första halvåret 2017.

"Vi höjer våra intäktsestimat för 2018-2019 med 4-5 procent och ser nu en 22-procentig tillväxt för 2018", skriver Handelsbanken.

Banken räknar också med att den justerade rörelsemarginalen stabiliseras under andra halvåret 2017, för att sedan stiga till 25 procent under 2018 och till 26 procent under 2019.

För helåret 2017 ligger emellertid Handelsbankens estimat för Fingerprint Cards rörelseresultat 20 procent lägre än analytikernas snittestimat inför rapporten.

"Konsensus är fortfarande för optimistiskt kring andra halvåret", skriver Handelsbanken.