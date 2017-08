Stämningsansökan har lämnats in på tisdagen och enligt den ska den åtalade personen ha lagt order som inte var avsedda att leda till avslut. Orderna ska ha lagts i öppnings- eller stängningscallen under totalt 78 tillfällen under 2016.

Den åtalade, som länge propagerat för aktien och bolaget på sociala medier, förnekar brott.