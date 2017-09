Här är Feds räntebesked

Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 1,00-1,25 procent.



Enligt Bloomberg News enkät räknade 103 av 108 tillfrågade ekonomer med att målintervallet för Fed funds skulle lämnas oförändrat, på 1,00-1,25 procent. Fem ekonomer trodde att ränteintervallet skulle höjas 25 punkter, till 1,25-1,50 procent.



Federal Reserves styrränta ändrades senast den 14 juni 2017, då den höjdes med 25 punkter till ett intervall på 1,00-1,25 procent.



FOMC meddelar vidare att man i oktober kommer att inleda den "normalisering" av balansräkningen, vilket innebär att värdepapper för 10 miljarder dollar per månad får förfalla utan att reinvesteras.



Beträffande timing och storlek på kommande räntejusteringar noterar FOMC att man ska bevaka olika arbetsmarknadsmått samt indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar. Man ska även bevaka den finansiella och internationella utvecklingen, därtill kommer man att noga bevaka faktiska och väntade framsteg mot det symmetriska inflationsmålet.



Fed upprepar att man antar att den ekonomiska utvecklingen kommer att ske på ett sätt som talar för "gradvisa höjningar" i Fed fundsräntan, och räntenivån antas förbli, under en tid, under nivåer som antas gälla på längre sikt.



"Men den faktiska banan för Fed fundsräntan kommer att bero på de ekonomiska utsikterna så som de visar sig i inkommande data", skriver FOMC.

Ytterligare räntehöjning i korten i år

Fedledamöternas medianränteprognoser för styrräntan i slutet av 2017 och 2018 har inte ändrats jämfört med i juni, men prognoserna på längre sikt är nu något lägre.



Det framgår av de "centrala tendensprognoser" som Fed-ledamöterna tagit fram till FOMC-mötet den 19-20 september, och som publicerades på onsdagen.



Ledamöternas medianprognos för styrräntan, Fed funds landar på 1,4 procent i slutet av 2017, 2,1 procent i slutet av 2018, 2,7 procent i slutet av 2019 och 2,9 procent i slutet av 202o. På lång sikt ser ledamöterna en Fed funds ränta på 2,8 procent. Det skulle antyda en räntehöjning till i år, efter två tidigare i år, tre räntehöjningar under 2018, två höjningar 2019 och en 2020.



I motsvarande prognoser i juni var medianprognosen 1,4 procent i slutet av 2017, 2,1 procent i slutet av 2018, 2,9 procent i slutet av 2019 och 3,0 procent på längre sikt.



Fyra av ledamöterna räknar inte med någon ytterligare räntehöjning i år (fyra i juni), däremot är det endast en som nu tror på två räntehöjningar till i år (fyra i juni).



De ekonomiska prognoserna visar samtidigt att Fed-ledamöterna har skruvat upp BNP-prognosen för 2017 till 2,4 procent, från 2,2 procent i juni och samtidigt sänkt arbetslöshetsprognoserna något för 2018 och 2019. PCE-inflationsprognosen för slutet av 2018 har sänkts till 1,9 procent, från 2,0 procent i juni, medan kärninflationsprongosen för 2017 och 2018 har sänkts till 1,5 respektive 1,9 procent, från 1,7 respektive 2,0 procent i juni.

"Ekonomin har stigit måttligt"

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att den ekonomiska aktiviteten har stigit måttligt hittills i år. Riskerna på kort sikt mot de ekonomiska utsikterna förefaller i stort sett balanserade.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 25-26 juli, konstaterade kommittén att ny information tydde på att arbetsmarknaden fortsatt stärkas och att den ekonomiska aktiviteten har stigit måttligt. Inflationstakten hade dock sjunkit. Riskerna på kort sikt mot de ekonomiska utsikterna föreföll i stort sett balanserade.

FOMC noterar att stormarna Harvey, Irma och Maria kommer att påverka den ekonomiska aktiviteten på kort sikt, men tidigare erfarenheter tyder på att stormarna troligen inte kommer att påtagligt påverka bana för ekonomin på medellång sikt