Fagerhult stiger på nyheten om utländska förvärv

Förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på resultatet per aktie under 2017 och framledes, heter det och förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2017.

Det framgår av ett pressmeddelande som skickades sent på eftermiddagen dagen före julafton.

Transaktionerna finansieras till största del med nya kreditfaciliteter och upp till 5 procent med existerande Fagerhult treasury-aktier.

WE-EF har 484 anställda och hade för det finansiella året som slutade 30 juni 2016 en konsoliderad omsättning om 57 miljoner euro med en lönsamhet i nivå med Fagerhultgruppens. Fagerhult betalar ett pris om 81 miljoner euro (kassa- och skuldfritt), för 100 procent av aktierna i WE-EF. Förvärvet kräver godkännande av tyska konkurrensverket.

Fagerhult betalar även 5 miljoner euro för 100 procent av aktierna i Flux Eclairage, ett franskt utomhusbelysnings-företag beläget intill WE-EF LUMIERE i Lyon, Frankrike. Bolagets omsättning var 5 miljoner euro och det hade 20 anställda under 2015.