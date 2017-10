Extra utdelning från Kappahl

Kappahl redovisar ett rörelseresultat på 139 miljoner kr för det fjärde kvartalet juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2016/2017. Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 111 miljoner kr.

Nettoomsättningen uppgick till 1 248 miljoner kr. Förväntningarna låg på 1 255 miljoner.

Bruttomarginalen blev 60,7 procent, jämfört med förväntade 58,3 procent.

Värdet på klädbolaget Kappahls varulager uppgick till 726 miljoner kr vid det fjärde kvartalets utgång (utgången av augusti), jämfört med 820 miljoner kr motsvarande tidpunkt året innan.

Vill dela ut halv miljard extra till ägarna

En ordinarie utdelning om 2,00 kr per aktie föreslås för helåret att jämföra med förväntade 1,92 kr. Det kan jämföras med föregående års utdelning på 1,25 kr.

Styrelsen föreslår dessutom en extra utdelning om ytterligare 6,50 kr per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande.

Processen kommer att föregås av en aktiesplit där varje aktie i KappAhl delas upp i två aktier varav blir inlösenaktie. Därefter görs en minskning av aktiekapitalet genom ett automatiskt inlösenförfarande.

Genom inlösenförfarandet kommer cirka 500 miljoner kronor att överföras till KappAhls aktieägare.

Aktiespliten och inlösenförfarandet sker automatiskt utan att aktieägarna behöver göra något. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske i februari 2018.

"Ett steg närmare marginalmålet"

Kappahls räkenskapsår 2016/2017 lyftes resultatmässigt av en förbättrad bruttomarginal, hävstång på kostnaderna och omställningarna i Polen.



Det skriver vd Danny Feltmann i bokslutert och konstaterar att bolaget tagit ännu ett steg på vägen mot sina finansiella mål - att nå en rörelsemarginal om 10 procent samt en försäljningsökning om 4 procent under en konjunkturcykel.



Räkenskapsårets rörelsemarginal blev 9,1 (7,4) procent och försäljningen ökade med 4,1 procent.



"Under året har flera sedan tidigare sjösatta förändringar burit frukt. Det gäller framförallt fortsatta justeringar av sortimenten samt pris- och kampanjstrategier som påverkat intäkter och bruttomarginal positivt. Vår kontroll över omkostnaderna är fortsatt god", skriver vd:n.



Samtidigt har Kappahls positionering för framtiden hamnat mer i fokus och ett tecken på detta, enligt vd:n, är att investeringarna i butiksombyggnationer samt process- och it- relaterade projekt, har ökat med närmare 50 procent jämfört med föregående år.