Experternas guide till bättre placeringar

Under de gångna åren har vi vant oss vid att det skakar till på världens börser med jämna mellanrum. Marknadsoro har blivit en del av investeringskalkylen, skriver Skandia i sitt marknadsbrev för december.

– Många minns nog turbulensen i början av året och efter brexit. Under senhösten har det dock varit förhållandevis lugnt på börserna. Faktum är att även sådant som vi trodde skulle utlösa nedgångar, som valet i USA, snarare har mötts med optimism, säger Skandias ekonom Johan Lundqvist, som anser att osäkerhet har varit normaltillståndet för världsekonomin under åren efter finanskrisen.

Prognosen för nästa år baseras på tre faktorer: den inte tillräckligt starka konjunkturen, en politisk agenda som har potential att skapa oro samt den ”svarta svanen”, händelser som ingen i förväg såg komma, eller förstod vidden av.

– Ganska många av de händelser och faktorer som har legat bakom olika omgångar av marknadsturbulens under de senaste åren kan beskrivas som just svarta svanar. Det är därför ganska sannolikt att det dyker upp ytterligare en nästa år, menar Johan Lundqvist.

I sin förra rapport, för november månad, konstaterade Skandia att det kan vara läge att vara nöjd och ta hem delar av 2016 års vinst. Den analysen kvarstår inför årsskiftet.

– Börsen har gått bra i år, och tack vare att kronan har försvagats har utländska aktiefonder fått en extra skjuts. Vi räknar dock med ny osäkerhet nästa år och förr eller senare kommer kronan att börja stärkas igen. När det väl sker drabbas avkastningen i utländska aktiefonder negativt. Så för den som vill vara aktiv i sitt sparande kan det vara ett bra läge att våga vara nöjd och ta hem delar av årets vinst. Det handlar inte om trading eller att tajma marknaden utan att minska på portföljens risk och känslighet för valutasvängningar efter ett bra år.

Bedömningen att det stundtals kan bli oroligt på marknaderna nästa år innebär dock inte att börsen behöver sluta på minus 2017.

– Vi tror att de största fallgroparna undviks även nästa år och att konjunkturen till och med förstärks på marginalen. Men oron kommer finnas med under hela året. Och om ett år från nu – när det är dags att blicka in i 2018 – kommer osäkerheten med största sannolikhet fortsätta att vara förhöjd.

Trots den analysen spår Skandia att det politiska landskapet ser radikalt annorlunda ut om ett år, då det ligger i farans riktning att någon av EU:s ursprungsländer väljer att lämna unionen.

De turbulenta marknaderna behöver dock inte betyda turbulens i portföljen, menar Skandias kapitalförvaltningschef Hans Sterte.

– Under första kvartalet, när börserna föll, hade vi till och med positiv avkastning tack vare våra investeringar i bland annat private equity och infrastruktur. När börserna sedan dök på nytt efter brexit-omröstningen tappade vi mindre än en halv procent under de värsta dagarna. Och under hösten har avkastningen stärkts påtagligt i takt med att marknaderna har stigit, säger han.

Skandias mål är att varje år både parera marknadsturbulens och skapa hög avkastning. För att lyckas med det måste placeraren väga in den fortsatt höga osäkerheten under 2017 som bland annat består i presidentskiftet i januari, brexit-förhandlingarna med startpunkt i mars, samt flera europeiska val.

En annan mycket viktig marknadspåverkande faktor har varit centralbankernas stimulansåtgärder, men de är nu sannolikt framme vid ett vägskäl. Försiktiga tecken på inflation skönjs vilka har potential att öka osäkerheten kring de penningpolitiska stimulanserna, vilket därmed leder till ökad risk på börsen.

Efter Feds räntehöjning tidigare i december går den amerikanska utvecklingen i en mer åtstramande riktning medan centralbankerna i Europa och Japan fortsätter att ”köra med fullt gaspåslag”.

– Det senaste beskedet från ECB i december, att storleken på stödköpen av obligationer ska minska nästa år, var faktisk ett trendbrott. Det innebär att stimulanserna börjar trappas ned, i stället för att trappas upp. Det bör även lätta på trycket för Riksbanken inför nästa räntebesked, säger Johan Lundqvist.

– Att penningpolitiken står inför ett trendbrott har ett stort signalvärde, som kan leda till marknadsturbulens i det korta loppet, men miljön kommer fortsätta att vara mycket expansiv under lång tid framöver.

Om den förhöjda osäkerheten på marknaderna nu är ”ett normaltillstånd”, hur kan man tänka som sparare för att sova lite lugnare om natten?

– Ja, det är ju den stora frågan. Faktum är att det i dagsläget inte finns några riktigt bra alternativ till aktier. Vi ser ingen anledning att som sparare öka risken i sin portfölj i dagsläget. För den som vill vara aktiv i sitt sparande kan det vara läge att ta hem delar av årets vinst – särskilt om man har haft sina pengar placerade i utländska aktiefonder som har fått en skjuts av valutan. Men på lång sikt tror vi fortfarande på aktier.