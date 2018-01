Telekombolagets totala rörelseförlust hamnade på -19,8 miljarder kronor i det fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultat hamnade däremot på 0,4 miljarder kronor men det var klart sämre än analytikernas prognoser på ett justerat rörelseresultat på 1,68 miljarder kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.



Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 0,7 procent, mot väntade 2,9 procent, och den justerade bruttomarginalen var 29,9 procent. Analytikerna hade väntat sig en bruttomarginal på 29,6 procent.



Försäljningen uppgick till 57,2 miljarder kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 57,7 miljarder kronor.



Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 kronor per aktie för helåret (1:00). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 0:78 kronor.

Jämförbara intäkter minskade

Ericssons försäljning för jämförbara enheter, justerad för valutaeffekter, minskade med 7 procent under fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016. Sekventiellt ökade den jämförbara försäljningen med 17 procent.



Rapporterade försäljning minskade med 12 procent.

Jämfört med förra kvartalet ökade försäljningen med 20 procent under fjärde kvartalet, med stöd av säsongsmässiga variationer och högre växelkurs mellan USD och SEK.



Försäljningsökningen motverkades delvis av lägre säsongsmässig försäljningstillväxt än normalt i marknadsområdet Sydostasien och Indien samt i Kina, skriver Ericsson i sin rapport.



För Networks sjönk den jämförbara försäljningen jämfört med motsvarande kvartalet i fjol med 9 procent och den rapporterade föll 14 procent.

Ser förbättringar 2018

Ericssons vd Börje Ekholm förväntar sig att bolagets resultat ska förbättras påtagligt under 2018. Det skriver han i bokslutskommunikén.



"Fokus under 2017 har legat på att omforma den övergripande strategin och att förbättra bolagets struktur och resultat. 2017 var också det år då 5G gick från vision till verkliga affärsmöjligheter, samtidigt som vår 4G-portfölj gått bra. Vi har fullt fokus på våra planer och mål, och förväntar oss att se påtagliga resultatförbättringar under 2018", skriver Börje Ekholm.

Upprepar besparingsmål

Bolaget upprepar annars sina huvudsakliga utsikter gällande marknad och kostnadsbesparingar.

Ericsson upprepar sin bedömning om att omstruktureringskostnaderna under 2018 uppgår till 5-7 miljarder kronor.



Det framgår av bokslutsrapporten.



Planen står fast om att genomföra kostnadsbesparingar om minst 10 miljarder kronor på årsbasis till mitten av 2018, jämfört med årsbasis andra kvartalet 2017.



Vidare upprepar Ericsson att högre avskrivningar än kapitaliserade utvecklingskostnader och högre kostnadsförda än uppskjutna hårdvarukostnader väntas påverka med -3 miljarder kronor helåret 2018 och med -1 till -2 miljarder helåret 2019.



Bolagets fokusering av verksamheten och hantering av verksamheter som inte utvecklas tillfredsställande förväntas leda till en minskning av försäljningen med upp till 10 miljarder kronor på helårsbasis 2019 jämfört med 2016.