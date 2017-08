Vd-byte i Engelska skolan

Ralph Riber lämnar också sin befattning på måndagen och ersätts av finanschefen Fredrik Åkerman som går in som tillförordnad vd.

"Jag vill uttrycka stor tacksamhet för vad Ralph har åstadkommit under sina fyra år som vd för IES med att ytterligare professionalisera och utveckla IES. Under Ralphs ledarskap har koncernen haft en mycket positiv utveckling, genomfört en börsnotering och vi har idag en stabil plattform för vårt fortsatta arbete", säger Per Båtelson, ordförande i IES, i en skriftlig kommentar och fortsätter:

"Huvudägarna och styrelsen finner därför tidpunkten lämplig för ett VD-byte nu när IES tar nästa steg i utvecklingen för att ta tillvara våra stora framtida tillväxtmöjligheter".