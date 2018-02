Engångspost tynger Mekonomens resultat

Försäljningen steg 4 procent jämfört med samma period ett år tidigare, justerat för antalet vardagar och valutaeffekter.



Inför 2018 utökar bolaget samarbetet med storägaren LKQ.



"I fjärde kvartalet uppvisade Meca, Mekonomen Sweden och Mekonomen Norway omsättning i nivå med fjärde kvartalet 2016, medan omsättningen i Sørensen og Balchen föll 3 procent. En försvagning av den norska kronan och en färre vardag i perioden hade negativ effekt på omsättningen", kommenterar vd Pehr Oscarson i bokslutsrapporten, där han beskriver den norska bilservicemarknaden som "något trög".



Mekonomens justerade rörelseresultat uppgick till 103 miljoner kronor. Väntat var enligt Inquiry Financials prognossammanställning ett rörelseresultat om 102 miljoner. Utdelningen om 7:00 kronor per aktie var oförändrad, vilket var som väntat.



Pehr Oscarson konstaterar vidare att andelen elbilar fortsätter att öka på huvudmarknaderna Norge och Sverige. Ökningen är dock från en låg nivå och väntas inte ha någon signifikant påverkan på Mekonomen de närmaste åren.



Framöver ser vd:n potential för en växande totalmarknad, föurtsatt att utskrotningen av bilar inte ökar från dagens nivåer. Under den närmaste framtiden tror bolaget dock inte på någon större förändring i marknaden då den växande bilparken når eftermarknaden, där Mekonomen kommer in i bilden, först efter några år.



Inför 2018 är siktet inställt på att stärka och anpassa kunderbjudanden, men också på att "aktivt söka förvärvsmöjligheter" inom såväl kärnaffären som inom näraliggande områden.



Pehr Oscarson lyfter också fram att bolaget har ingått avtal med storägaren LKQ Corporation för att hitta gemensamma inköpsavtal med nyckelleverantörer.



Mekonomen har per årsskiftet genomfört en omorganisation som innebär att koncernledningen förutom vd består av säljbolagens vd:ar samt chefer för koncerngemensamma funktioner. Därmed kommer bolagets segmentsrapportering förändras från och med det första kvartalet 2018.