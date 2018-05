En "lysande" chansaktie

Ett litet bolag som är med på det tåget och drar nytta av trender som internet of things och artificiell intelligens är Plejd på Aktietorget. Produkterna går ut på att din belysning anpassas efter vanor och behov och sedan sköts av ett autonomt och även självlärande system. Allt kan du styra via en app på en mobiltelefon.

Det är antagligen praktiskt och energieffektivt, men också något som framöver borde bli en mycket konkurrensutsatt bransch i snabb utveckling. Plejd satsar nu hårt på tillväxt för att ta marknadsandelar för att få upp storleken och styrkan på bolaget.

Under första kvartalet lyfte försäljningen från 6,3 miljoner till 17,4 miljoner kr och det under lönsamhet. Under resten av året väntar expansion till Norge och Finland. Att nya produkter och tillväxt gör så att produktionen knappt hinner med är ett sorts styrketecken. Förvärvet av Pluspole för 23 miljoner kr innebär att Plejd köper bolaget man utvecklat hårdvaran tillsammans med, vilket känns strategiskt rätt.

En riktad nyemission har under våren tillfört 64 miljoner kr och en ny huvudägare i form av Schneider Electric. Efter det och det aktiefinansierade förvärvet av Pluspole för 23 miljoner kr har antalet aktier ökat till 9,155 miljoner. Börsvärdet är därmed 617 miljoner kr.

Att värdera Plejd är väldigt svårt då tillväxten är kraftig och det inte går att veta vilka uthålliga marginaler som är rimliga att förvänta sig de kommande fem till tio åren. Risken är hög och det känns inte som något för passiva investerare.

Aktien lämpar sig i stället bäst för trendföljande placerare och chanstagare, som gillar teknikaktier i stigande trend där aktien för tillfället har bränsle för uppgång.