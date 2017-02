Läkemedelsbolaget handelsstoppat efter artikel

På onsdagen publicerade Läkemedelsvärlden en artikel om en pilotstudie som Diamyd är engagerad i.

Enligt artikeln visar Diamyds läkemedelskandidat GAD65 lovande resultat i en pilotstudie för behandling av typ 1-diabetes.

I ett förtydligande från Diamyd betonar bolaget att studien är en så kallad prövarinitierad och drivs av professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet.



Professor Johnny Ludvigsson har i studien med GAD65 injicerat läkemedelskandidaten direkt i lymfkörteln i kombination med vitamin D. Studien visar att behandlingen lyckats behålla insulinnivåerna hos försökspersonerna.



I pilotstudien, som publiceras i New England Journal of Medicine, har sex patienter mellan 20 och 22 år som alla nyligen fått diagnosen diabetes typ 1, ingått.



Nu utvidgas studien samt åldersintervallet sänks ned till 12 års ålder.



Information som inte tidigare meddelats av Diamyd Medical är att 10 patienter av totalt 15 nu är rekryterade till studien. Diamyd Medical meddelade den 24 oktober 2016 delresultat för 6 patienter i den aktuella studien.



GAD65 uppnådde i en studie 2011 inte de primära målen i en fas 3-studie.



I artikeln uppges professor Johnny Ludvigsson att han siktar på att göra en omfattande, fas 2-studie. Diamyd Medical påpekar med anledning av uttalandet att de dock inte har fattat beslut om en ny sådan klinisk studie.



Diamyd-aktien handelstoppades under torsdagsförmiddagen efter att ha rusat upp 38 procent till 7:25 kronor.