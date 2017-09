Fortsatt fritt fall i Fingerprint

Fingerprint Cards vinstvarning kom vid en dålig tidpunkt och den negativa trenden riskerar att förvärras. Det finns nu för många lösa trådar kring bolaget. Det menar Handelsbanken som har sänkt sin rekommendation från öka till minska.

"Vår syn på Fingerprint Cards framtida möjligheter är inte så optimistiska, med lägre genomsnittligt försäljningspris, marknadsandel och bruttomarginal, något som resulterar i en kraftig minskning av försäljning och ebit", skriver Handelsbanken i analysen på tisdagen.



Banken har sänkt sin prognos för Fingerprints vinst per aktie för 2017 med 58 procent och för 2018 med 48 procent efter bolagets varning på måndagen om att intäkterna inte på långa vägar kommer att nå marknadens förväntningar.



"Vi tror att den kraftiga priserosionstrenden kommer att fortsätta in i 2019", skriver banken.



Stödet från framtida intäktsströmmar från kort, PC och "internet of things" kommer att vara stort, resonerar banken vidare.



"…vi förväntar oss inte längre (intäkts)tillväxt under 2019", skriver Handelsbanken som efter sina estimatsänkningar inte längre ser något attraktivt värderingsstöd för biometriaktien.



Multiplarna ev/ebit på 10 gånger och p/e på 15 gånger är visserligen inte "alarmerande" men "långt ifrån tilltalande", enligt banken som pekar på den numera väldokumenterade operativa risken.



Handelsbanken har sänkt sin riktkurs till 24 kronor, från tidigare 40.

SEB sänker riktkurs men rekommenderar behåll

SEB bedömer att det huvudsakliga hotet för Fingerprint Cards är om biometriska sensorer i smartphonesegmentet har toppat och att bolaget fortsätter att förlora marknadsandelar. Det skulle kräva att sensorförsäljningen inom nya segment och produkter snabbt växer fram för att uppväga en negativ trend inom telefoner.



Det skriver banken i en analys, där riktkursen för Fingerprint dras ned till 24:50 kronor (33:50).



Just avmattningen i tillväxten i den totala adresserbara marknaden för sensorer och FPC:s marknadsandelar utgör den största avvikelsen i Fingerprint Cards varning för det tredje kvartalet, jämfört med analytikerkonsensus, skriver SEB.



Bolaget spådde på måndagen att intäkterna i det tredje kvartalet kommer att ligga i intervallet 800-840 miljoner kronor, vilket var mer än 40 procent lägre än rådande konsensus.



Enligt banken är över två tredjedelar av avvikelsen relativt snittprognosen relaterat till totalmarknaden och marknadsandelar, som är stora okända faktor i framtidsbedömningarna.



Den svaga dollarn förklarar omkring 10 procent av avvikelsen, och det svagare snittpriset på sensorer (ASP) förklarar cirka 15-20 procent, enligt analysen.



SEB påpekar dock att möjligheten finns att marknaden tvekar för tillfället och att vi skulle kunna få se en vändning någon gång under de kommande kvartalen. Det kan inte uteslutas, menar banken och hänvisar till den tidigare situationen för Axis, där lagernivåerna inte sällan skiftade snabbt.



Trots att det finns möjliga scenarier som är mer positiva och att nedgången i marknadsandelen ser ut att stabiliseras, fortsätter SEB att tycka att risken är mycket hög och rekommenderar behåll i Fingerprint Cards-aktien.

Fingerprint Cards föll med 22 procent till 26:10 kronor på Stockholmsbörsen på måndagen efter bolagets varning för lägre intäkter än förväntat i det tredje kvartalet. Aktien fortsätter söderut på tisdagen och handlades strax före klockan 10 för 22:64 kr vilket motsvarar en nedgång på över 13 procent.

