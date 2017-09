Credit Suisse: Därför höjer vi H&M

Det är den andra höjningen på kort tid då DNB Markets i torsdags höjde till köp i tron om en förbättrad bruttomarginal 2018.



Om H&M kan rensar ut sitt överskottslager under de kommande kvartalen kan bolaget gå in i 2018 "rent" för första gången på tre år och med möjligheten att ta igen delar av den reapress som tyngt under perioden, resonerar Credit Suisse.



Detta, i kombination med den svagare amerikanska dollarn, gör att Credit Suisse tror att H&M:s bruttomarginal har potentialen att förbättras 3,7 procentenheter 2018, där banken ligger in cirka hälften i sina estimat.



Som Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på måndagen har även riktkursen höjts, upp till 240 kronor från tidigare 185. I ett bästa scenario, vad Credit Suisse kallar för "blue sky scenario", sätts riktkursen till 320 kronor.



På kort sikt är vinstutsikterna fortfarande negativa då det andra halvår 2017 enligt Credit Suisse väntas markera en lägsta punkt för H&M. För att spegla detta har prognosen för vinst per aktie 2017 sänkts med ytterligare 4,7 procent.